Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

İsrail'in Dürzi-Bedevi Araplar arasındaki çatışmaları bahane ederek Suriye'ye müdahale etmesi, bölgede istikrarı ve barışı baltalamaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırıldı.

"İSRAİL, SURİYE'NİN EGEMENLİĞİNİ İHLAL ETMEMELİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye güvenlik güçlerinin Suveyda’dan çekilmesinin ardından yaşanan çatışmaların tüm bölge açısından tehdit oluşturduğuna dikkat çekerek, İsrail’in Suriye’nin egemenliğini ihlal etmemesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin önceliğinin Suriye’de istikrarın ve güvenliğin sağlanması, ülkenin yeniden ayağa kalkması olduğunu ifade eden Erdoğan, bu süreçte yapıcı iş birliğinin önemine işaret etti.

"RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERELERİNDE ÜÇÜNCÜ TURA HAZIRIZ"

Erdoğan ayrıca, Rusya ile Ukrayna arasında üçüncü tur müzakerelerin başlamasının kritik olduğunu belirterek, Türkiye’nin uygun tarihlerin belirlenmesi halinde görüşmelere İstanbul’da ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.