Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesine taziyelerini iletti

Türkiye'ye şehit ateşi düştü...

Balıkesir'den dün akşam gelen haber, herkesin bir kez daha yüreğini yaktı.

Balıkesir'de görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan F-16 savaş uçağında bulunan bir pilot şehit oldu.

ŞEHİT PİLOTUMUZUN ADI AÇIKLANDI

Kaza kırıma uğrayan savaş uçağında şehit olan pilotun kimliği de açıklandı.

Yaşanan kazada Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat, şehit oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AİLESİNE MESAJ GÖNDERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın ailesine taziye dileklerini iletti.

Erdoğan, Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkış yapan F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı Bolat'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı diledi.