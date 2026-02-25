Son yılların en kapsamlı narkotik operasyonu: 13 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, önemli bir operasyona imza attı.

Uluslararası narkotik yapılanma, İstanbul Emniyeti tarafından deşifre edildi.

Bu kapsamda, 10 ilde eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi.

MASAK RAPORU ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda yürütüldü ve Europol üyesi ülkelerle gerçekleştirildi. Karşılıklı bilgi ve belge paylaşımları sonucunda "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Uyuşturucu Madde İthal Etme" ve "Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçları tespit edildi.

ŞÜPHELİLER TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında, söz konusu suçları işleyen suç ağları ile bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler belirlendi.

Belirlenen suç örgütü üyelerinin yakalanması için bu sabah operasyonun düğmesine basıldı.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda İstanbul, Hakkari, Ankara, Bursa, İzmir, Hatay, Mersin, Van, Diyarbakır ve Mardin illerinde belirlenen adreslere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan 13 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürülürken, gözaltı sayısının artabileceği ifade edildi.

"UYUŞTURUCUNUN KÖKÜNÜ KAZIMAYA KARARLIYIZ"

Operasyona ilişkin bir açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonların devam edeceğini vurgulayarak "Uyuşturucunun kökünü kazımaya kararlıyız." dedi.

10 TONLUK UYUŞTURUCUDAN SORUMLULAR

Kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik yapılan araştırmalarda, uluslararası alanda ve Türkiye'de yakalanan 10 ton 250 kilogram uyuşturucu maddeden de sorumlu oldukları belirlendi.

Soruşturma kapsamında 135 taşınmaz, 47 motorlu araç, 1 ticari araç plakası ve 42 şirket ortaklık payına el konulduğu öğrenildi.

BELGE PAYLAŞIMLARI OPERASYONDA KİLİT ROL OYNADI

Operasyonun, MASAK ve Europol üyesi ülkelerle gerçekleştirilen belge paylaşımı ile başlatıldığı ve büyük bir kara para trafiğinin deşifre edildiği vurgulandı.

Bu kapsamda yapılan teknik ve fiziki takipte, suç örgütünün ulusal ve uluslararası bağlantılarının ortaya çıkarıldığı kaydedildi.