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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Tolunay Kocaman'ın babasını aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan Tolunay Kocaman'ın babasıyla telefonla görüşerek başsağlığı diledi.

AA AA
24.07.2025 23:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Tolunay Kocaman'ın babasını aradı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar’a kadar yayılan orman yangını, Türkiye’yi yasa boğdu.

Alevlerle mücadele eden 24 kişilik ekibin rüzgarın aniden yön değiştirmesi sonucu alevlerin ortasında kalması, faciaya yol açtı. 

5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü, görev başında şehit düştü.

Yangına müdahale ederken şehit olanlardan 28 yaşındaki Tolunay Kocaman'ın cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Seyitgazi ilçesi Kümbet Mezarlığı'na defnedildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BABASINI ARADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreni sırasında Kocaman'ın babası Hüseyin Kocaman'la telefonla görüştü. Erdoğan telefon görüşmesinde şehidin babasına başsağlığı ve sabır diledi.

Cenaze törenine katılan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay da Kocaman ailesinin acısını paylaşarak, başsağlığı dileğinde bulundu.

Oktay, defin işleminin ardından şehidin tabutuna sarılı olan Türk bayrağını aileye teslim etti.

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