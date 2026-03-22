Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum

Türkiye, Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde acı haber ile uyandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Katar’da görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri helikopterin düştüğü duyuruldu.

Bakanlık, başlatılan arama-kurtarma faaliyeti ile helikopterin enkazına ve şehitlerin naaşına ulaşıldığını duyurdu.

3 TÜRK PERSONEL ŞEHİT OLDU

Bakanlık, şehit olanlarla ilgili şu bilgilere yer verdi:

Kazada helikopterde bulunan dört Katar Silahlı Kuvvetler personeli, bir Türk Silahlı Kuvvetleri personelimiz ile ASELSAN personeli iki teknisyenimiz şehit olmuştur.



Kaza kırımın kesin nedeni Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonucunda belirlenecektir.



Bu elim kazada hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Katar Silahlı Kuvvetlerine, ASELSAN’a, Türk Milleti ile kardeş Katar halkına başsağlığı dileriz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSALIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da düşen helikopterde şehit olan personel için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Katar’da meydana gelen helikopter kazasında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile ASELSAN personelimizin ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarının şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle öğrendim.

Bu elim kazada şehit olan kahraman askerimize, ASELSAN personelimize, dost ve kardeş Katar askerlerine Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ülkemizin, milletimizin ve Katar halkının başı sağ olsun." dedi.

7 MÜRETTEBAT KAZADA CAN VERDİ

Öte yandan açıklamada, kazanın ardından gerçekleştirilen arama ve kurtarma operasyonları sonucunda helikopterde bulunan 7 kişinin bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Helikopterdeki son kayıp kişi için ise arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.