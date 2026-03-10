Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Zelensky ile telefonda görüştü

Orta Doğu'da ateş çemberi...

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası başlayan savaşta bir hafta geride kaldı.

Karşılıklı saldırılarda binlerce kişi hayatını kaybederken Türkiye, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için diplomatik temaslarını hızlandırdı.

Bu kapsamda birçok ülkenin lideri ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bunlara bir yenisini daha ekledi.

VLADİMİR ZELENSKY İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkiler ve Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakereleri ele alındı.

VİDEO MESAJ YAYINLADI

Vladimir Zelensky, daha sonra görüşmeye ilişkin bir video mesaj yayınladı.

Zelensky, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İRAN ÇERÇEVESİNDEKİ DURUMU GÖRÜŞTÜK"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran çevresindeki durumu görüştük.



Savaşın yayılmasını önlemek ve can güvenliğini korumak için uzmanlığımızı paylaşmaya hazırız, ancak aynı zamanda Ukrayna'nın kendi hava savunmasını güçlendirmesi gerekiyor ve ortaklarımızdan uygun desteğe güveniyoruz.

"TÜRKİYE BİR SONRAKİ GÖRÜŞMELERE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIR"

Türkiye'nin Rusya ile savaşta yapıcı bir rol izlediğini ifade eden Ukrayna Başkanı, "Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin bir sonraki görüşme turuna üçlü formatta ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Bu girişimi takdir ediyor ve sonuç vermesini umuyoruz." dedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDERİM"

Sözlerinin sonunda Türkiye'ye teşekkür eden Zelensky, "Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği destek, İstekli Koalisyon çerçevesinde deniz güvenliğinin sağlanmasında rol oynamaya hazır olması ve Ukrayna enerji sektörüne yönelik gelecekteki kararları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim." dedi.