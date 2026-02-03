Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’da

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’nin Orta Doğu ile diplomatik temasları ivme kazanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili ilişkileri daha ileri bir seviyeye taşımak amacıyla Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın daveti üzerine Suudi Arabistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak “TUR” ile geldiği Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nda, resmi törenle karşılandı.

Erdoğan’ı havalimanında Riyad Emiri Prens Faisal bin Bandar Al Saud, Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assad Abualnasr ile Türkiye’nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ve eşi Ayşenur İşler karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

ESENBOĞA'DAN RİYAD'A DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın daveti üzerine Esenboğa Havalimanı’ndan hareket etti. Erdoğan’ı Ankara’dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.

GENİŞ HEYET EŞLİK EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Suudi Arabistan temaslarında; Emine Erdoğan’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da eşlik ediyor. Heyette ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı üst düzey yetkililer yer alıyor.

İKİNCİ DURAK MISIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Riyad temaslarının ardından 4 Şubat 2026 tarihinde, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin daveti üzerine Mısır’a geçmesi planlanıyor.

ERDOĞAN-SELMAN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmesi başladı.