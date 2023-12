ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde terör saldırıları yer aldı.

Terörle mücadeleye ilişkin kararlılığa vurgu yapan Erdoğan, saldırıların Türkiye'nin şahlanışına engel olamayacağını belirtti.

"36 saatte 54 terörist yok edildi"

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin şahlanışına set çekmeyi amaçlayan menfur terim saldırılarının kutlu yürüyüşümüzü asla durduramayacağının bilinmesini istiyorum. 12 evladımız şehit oldu. Allah rahmet etsin. Tüm ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Ama bakın 36 saatte 54 terörist yok edildi. Çünkü bizim bu şehitlerimizin asla kanları yerde kalmayacak. Biz biliyoruz ki şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, canı cananı bütün varlığımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

"Günü kurtarmanın değil istikbali şekillendirmenin derdindeyiz"

Elbette her başarı gibi Türkiye'nin başarıları da tesadüf değildir. Elde ettiğimiz kazanımların gerisinde yoğun bir tefekkür, istişare, planlama ve uygulama süreci vardır. Ülkemizin yıldızının küresel ölçekte yükselmesinde en büyük payın bilim ve teknoloji alanında yakaladığımız ivme olduğuna inanıyorum. Burada bir kere şu hususun altını öncelikle çizmek isterim; biz hiçbir zaman kısa vadeli hedefler peşinde koşmadık, koşmuyoruz. Günü kurtarmanın değil istikbali şekillendirmenin derdindeyiz. Büyük ve güçlü Türkiye hedefini gerçeğe dönüştürmenin çabasındayız. Bu anlayışla 2002'den itibaren ülkemiz satında bilim, sanayi, teknoloji ve yenilikçilik ekosisteminin geliştirilmesine özel önem verdik. Evvel emirde insan kaynağı ve altyapı eksiklerimizi gidermek için çalıştık."

"Ülkemiz küresel bir aktör oldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Üniversitenin olmadığı il yok. Eğitimden sağlığa her alanda elde ettiği başarıyla ülkemiz küresel bir aktör oldu. Türkiye'yi bilimsel araştırmalarda çok farklı bir noktaya taşıdık. İnanmak başarmanın yarısı olarak tarif edilir.



Fikri ve ilmi boyutu eksik her mücadele yarım kalmaya mecburdur. Siyasi, ekonomik, askeri olarak tam bağımsız Türkiye hedefliyorsak bilimsel araştırmalarda da zirveyi hedeflemek mecburiyetindeyiz.



Bilimsel çalışmaların merkezleri olan üniversitelerimizin sayısını burası çok önemli 76'dan 208'e yükselttik. Ne dediler? 76 tane üniversite neyine nereden çıktı bu 208 üniversite? Dikkat et 76 üniversite ile ülkemin bir bölümünde vardı. Ama 208 üniversite ile 81 vilayetin 81'inde üniversitelerimiz var. Şu anda üniversitemizin olmadığı il yok. Şırnak'taki nereye gelecekti İstanbul'a. Ama şimdi benim hocaların Şırnak'taki üniversiteye gidiyor orada oranın evlatlarına eğitim öğretim veriyor. Oralardan da birinciler çıkıyor. Mesele bu ufku yakalayabilmektir.