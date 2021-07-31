Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyunda tartışılan Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarının, yangınla mücadelede kullanılamama nedenini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyük bir mücadelenin sürdüğü Antalya Manavgat'taki yangın bölgesine gitti.

Bölgede incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Erdoğan daha sonra ise bastın toplantısı için kameraların karşısına geçti.

Orman yangınlarına ilişkin son durumu aktaran Erdoğan, tartışmalara sebep olan 'uçak' meselesine değindi.

"THK KENDİSİNİ YENİLEYEMEDİ"

"Uçak konusundaki sıkıntıların nedeni THK'nın teknolojisini yenileyememiş olmasıdır. Ayrıca son yangınlarda çok işimize yarayan anfibik uçaklar ile gelişmiş helikopterlerimiz sayesinde yangınla mücadelede filomuzdaki zaafiyeti ortadan kaldırmaya çalıştık.

"GÜÇLENDİRMELER YAPILACAK"

İHA'lar yangınların tespiti ve büyümeden kontrol altına alınması için bize imkan tanımıştır. İHA'lar sayesinde geçtiğimiz yıl 234 yangını büyümeden söndürmüştük. Orman yangınları ile mücadele filomuzu güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: THK filosonu ve teknolojisini yenileyemedi VİDEO