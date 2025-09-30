Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ın gösterdiği çabayı takdir ediyorum

ABD'de Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin yankıları sürüyor.

Görüşmenin ardından iki liderden de açıklamalar gelmeye devam ediyor.

"TÜRKİYE OLARAK SÜRECE KATKI VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Trump'ın görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Gazze’de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Sayın Trump’ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum. Tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak biz de sürece katkı vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.