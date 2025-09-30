Abone ol: Google News

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ın gösterdiği çabayı takdir ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze’de ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Trump’ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum" dedi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 30.09.2025 00:23

ABD'de Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin yankıları sürüyor.

Görüşmenin ardından iki liderden de açıklamalar gelmeye devam ediyor.

"TÜRKİYE OLARAK SÜRECE KATKI VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Trump'ın görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Gazze’de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Sayın Trump’ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum. Tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak biz de sürece katkı vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçlü ve iyi bir adamdır Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçlü ve iyi bir adamdır
Beyaz Saray, Trump’ın Gazze için barış planını açıklandı Beyaz Saray, Trump’ın Gazze için barış planını açıklandı

Gündem Haberleri