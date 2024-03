Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail katildir, faşisttir, hırsızdır ve korkaktır

AA & Ensonhaber

Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki TÜGVA Gençlik Buluşması'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Gazze'deki katliama da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ve İsrail yönetimini ağır sözlerle eleştirdi.

Hamas'ın terör örgütü olmadığını bir kez daha vurgulayan Erdoğan, eğer gerçek anlamda bir terör örgütü olsa, batılı ülkeler tarafından korunup kollanacağına dikkat çekti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin bu coğrafyadaki tüm kirli projeleri, Türkiye'de oynananların bozulduğu gibi çiğneyip geçeceğini söyledi.



Erdoğan'ın açıklamalarından önemli ayrıntılar şöyle:

"Donanımın sadece diplomayla ölçüldüğü dönemler çok geride kaldı"

Medeniyetimizi ihya ederek bir büyük atılımı beraberce gerçekleştireceğiz. Gençlik gerçekten büyük bir lütuf. Bu lütfun hakkını vermek için kahvehaneleri kıraathaneye dönüştürerek, kapımızı herkese açık tutarak. Yurtlarımızı ilim, irfan, hikmet yuvası haline getirerek. Spordan müziğe, edebiyattan resme her alanda kabiliyetlerimizi geliştirerek, bilgisayar ekranlarındaki sanal dünya ile gerçek dünyanın dengesini kurarak, zorlukları birer birer aşarak; velhasıl şartlara teslim olmadan mücadeleyi her alanda ve her konuda sürdürmeliyiz. Sizlerin böyle bir şuurla hayatınıza yön vermesini dünyanın en şatafatlı üniversitelerin diplomalarından daha önemli görüyorum. Dünyada donanımın sadece diplomayla ölçüldüğü dönemler çok geride kaldı.