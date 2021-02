Milli Uzay Programı'na yönelik eleştirilere tepki gösteren Erdoğan, her olumlu gelişmeden rahatsız olanlara seslendi.

Çeşitli temaslarda bulunmak ve programlara katılmak üzere memleketi Rize'yi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradaki üniversitenin ek bina açılış programında konuşma yaptı.

Erdoğan'ın gündeminde, geçtiğimiz günlerde açıkladığı Milli Uzay Programı vardı.

Bir kesimin uzay programından rahatsız olduğunu dile getiren Erdoğan, "Yarın öbür gün uzaya kendi aracımızı, kendi bilim insanımızı gönderdiğimizde 'Dünya'ya mı sığmadınız?' diyeceklerini şimdiden duyar gibiyim." ifadesini kullanarak, şunları söyledi:

"BİR KESİM VAR Kİ..."

"Türkiye'nin uzay yarışında böylesine iddialı hedefler ortaya koyması, kalbinde azıcık ülke sevgisi olan herkesi heyecanlandırmıştır. Maalesef bir kesim var ki ülkelerinde yaşanan her iyi, olumlu, hayırlı gelişme onların üzerine adeta kabus gibi çöküyor. Rahatsız oluyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uzay projesinden bir kesim rahatsız oldu ViDEO





"NEFRETLERİNİ SERGİLEMEKTEN ÇEKİNMİYORLAR"

Kimi şakaya vurarak, kimi de göstere göstere husumetlerini, kinlerini, nefretlerini sergilemekten çekinmiyor. Dünyada kendi ülkesinin felaketini dileyecek ve yaşanan her felaketten haz duyacak kadar insanına yabancılaşmış başka bir kesim var mıdır, bilmiyorum.

"İZAH EDİLMEYECEK BİR GÖRÜNÜME BÜRÜNMÜŞTÜR"

Türkiye'nin ilan ettiği her hedefi, sağladığı her başarıyı, kat ettiği her mesafeyi kahırla karşılayan bu kesimi mazur görmek istiyoruz. Ama maalesef bu hüsn-ü niyeti bile hak etmiyorlar.

Artık bu ruh hali siyasi rekabetle, ideolojik çekişmeyle, dünya görüşü farklılığıyla, hatta çıkar çatışmasıyla izah edilmeyecek bir görünüme bürünmüştür.





"UZAYA KENDİ ARACIMIZI, BİLİM İNSANIMIZI GÖNDERDİĞİMİZDE..."

Bölünmüş yol, otoyol yaparsınız... Ne diyorlar? 'Buraya uçak mı inecek?' Havalimanı yaparsınız, 'buraya uzay mekiği mi inecek?' derler. Uzay programı açıklarsınız, 'yapacak başka işiniz mi kalmadı?' derler.

Kurum bütçesiyle birçok farklı kurumun aynı amaç doğrultusunda yürüttükleri projelerin bütçelerinin farkını bilmeden 'bu parayla mı?' diye burun kıvırırlar. Yarın öbür gün uzaya kendi aracımızı, kendi bilim insanımızı gönderdiğimizde 'Dünya'ya mı sığmadınız?' diyeceklerini şimdiden duyar gibiyim.

Türkiye; bilimde, araştırmada ilerlesin, yetişmiş insan kaynağı gücünü artırsın diye her ilimizde üniversite kurduğumuzda bunların nasıl feveran ettiğini unutmadık."