Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin yarın görüşecek

Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde bir araya gelmesi beklenen iki lider yarın, başta ekonomi olmak üzere birçok konuyu ele alacak.

Kremlin Basın Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15-16 Eylül'de düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirve Toplantısı için gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yarın, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında yapacakları görüşmede, başta ekonomi olmak üzere çok sayıda konuyu ele alacakları aktarıldı.

"Sürekli diyalog halindeler"

Putin'in zirve kapsamında Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştireceğine değinen Peskov, "Liderler telefon dahil sürekli diyalog halindeler. Müzakere edilen, Türkiye'nin tahıl gibi son derece olumlu rol oynadığı çok sayıda konu var.

"Çok sayıda konu istişare edilecek"

Erdoğan ve Putin görüşmesinde çok sayıda konu istişare edilecek. Semerkant'taki görüşmenin önemli bir kısmı 5 Temmuz'da Soçi'de varılan anlaşmaların devamı olarak ekonomik konulara ayrılacak." dedi.