Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni eğitim yılının ders zilini çaldı

Yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere, "Tarihinizi unutturmaya çalışan köksüzlere kulak asmayın. Bizi biz yapan değerlerimizle her zaman iftihar edin." dedi.

2022-2023 eğitim öğretim yılı başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katıldı.

Sözlerine bayrak şairi Arif Nihat Asya'yı anarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra şehit öğretmenler Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın'ı rahmetle yad etti.

Eğitimde yapılan reformlardan bahsetti

Eğitimde yapılan reformların önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Derslik sayısını ikiye katlayarak kalabalık sınıf sorununu çözdük. Okullarımızı en modern imkanlarla donattık. Okul öncesi eğitim seferberliği başlatarak çocuklarımızın daha erken yaşlarda eğitim süreçlerine katılmasını sağladık. Ders kitaplarını ücretsiz bir şekilde dağıttık. Şimdi yardımcı kaynakları da ücretsiz olarak sunuyoruz." dedi.

"Kız çocuklarımızın okullaşmasında yüzde 30 olan oran yüzde 90'a ulaştı"

Kız çocuklarının okuması için de büyük çaba sarfettiklerini belirten Erdoğan, "Kız çocuklarımızın okullaşması için özel gayret gösterdik. Yüzde 30 olan okullaşma oranı yüzde 90'a ulaştı. Ağustos ayından bu yana binden fazla köy yaşam merkezimizi faaliyete geçirdik. Bu rakamı 1500'e çıkarmış olacağız. Tüm liselerimizin eğitim ortamlarını, teknolojik donanımlarını elden geçiriyor eksikliklerini gideriyoruz." ifadelerini kullandı.

Tunç Soyer'in sözlerine cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, geçtiğimiz günlerde Osmanlı Devleti ile ilgili sözleri nedeniyle tepki çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tarih üzerinden göndermede bulundu.

"Sizi tarihinizi unutturmaya çalışan köksüzlere kulak asmayın"

Erdoğan konuya ilişkin, "Maziden atiye kurduğumuz köprünün bu kuşağın en donanımlı şekilde yerişmesini beka meselesi olarak görüyoruz. Kendi ecdadınıza sövdürmeye çalışanlara itibar etmeyin. Sizi tarihinizi unutturmaya çalışan köksüzlere kulak asmayın. Bizi biz yapan değerlerimizle her zaman iftihar edin. Biz tarihi son bir asra hapsedilmeyecek kadar büyük bir milletiz. Geleceğimizi kendi devletine, kendi halkına, kendi tarihine, kinle, nefretle, öfkeyle bakan değil, tarihinden gurur duyan, ülkesine ve milletine hizmet aşkıyla yanan gençlere emanet etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.