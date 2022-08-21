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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen şiirin hikayesi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şiir yazan Ecemsu ve annesi duygularını paylaştı. Anne Selma Karadüş, " İlk baharımız olan evliliğimizde de yanımızdaydı, ikinci baharımız olan evimizde de yanımızda" dedi.
    • DHA
    • 21.08.2022 - 10:00
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen şiirin hikayesi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Esenler'de 60 Bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'ne katıldı.

    Törenin ardından projedeki örnek dairelere ziyaretlerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadüş ailesinin daveti üzerine evlerine misafir oldu.

    Ailenin en küçük üyesi olan ve 'Prader Willi Sendromu'na sahip 10. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Ecemsu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı bir şiiri verdi.

    "Ne miniği 1.85 boyundayım"

    Küçük kızın yazdığı şiirde "sen çok miniciksin" ifadesine şaşıran Erdoğan, "Ne miniği 1.85 boyundayım" dedi.

    Ecemsu, şiiri yazmak için çok uğraştığını belirterek yazdığı şiirin hikayesini anlattı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisine şiir yazan kıza: Ne miniği ya 1.85 boyundayım ben VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan a hediye edilen şiirin hikayesi #1

    "Ağlayacağını bilseydim yazmazdım"

    Cumhurbaşkanının geleceğini duyunca şiir yazmaya karar verdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız şiiri duyunca ağladı ben de 'ağlayacağını bilseydim yazmazdım' dedim. O da bana oyuncak verdi. O ağlayınca üzüldüm. Şiirde seni çok seviyorum, iyi ki varsın, sen çok güzelsin ve çok başarılısın yazdım. O da 'ben de seni çok seviyorum' dedi. Bana bebekler verdi" dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan a hediye edilen şiirin hikayesi #2

    "Kızıma çok değer verdi ve ilgilendi"

    Anne Selma Karadüş ise "Prader Willi Sendromu'na sahip bir kızım ve oğlum var. Esenler'de 100. Yıl Mahallesi'nde eski bir evde oturuyorduk. Elhamdülillah burası bize çıktı ve çok güzel bir evimiz oldu. Ecemsu ilgi duyduğu kişilere mektuplar yazar. Dün kendisi ne yazsam dedi. Yazdıklarını beğenmedi yırttı attı, defalarca yazdı. Sonunda yazdı boyadı ve el izini çıkardı. Mektup teslim etti, yan yana beraber oldular. O ortamda evden bahsedilmedi hep Ecemsu'dan bahsedildi. Kızıma çok değer verdi ve ilgilendi. Ben birkaç kez susturdum rahatsız etmesin diye. Annesi lütfen müdahale etme konuşsun dedi. Onunla aynı havayı solumak çok güzeldi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan a hediye edilen şiirin hikayesi #3

    "Evliliğimizde de yanımızdaydı"

    Ecemsu'nun Cumhurbaşkanına küçüklüğünden beri ilgisi var. Marşlar çaldığı zaman son ses dinler. Ona karşı bir zaafı vardı. Eline ulaşabileceğini bilse mektuplar yazar, ona hediyeler göndermeyi bile planlıyor. Her şeyi bu Recep Tayyip Erdoğan'a diye ayırır. Parfüm ayırmış ona verecekmiş, onun kokusu olunca onu hatırlayacakmış. Cumhurbaşkanı da ilgi gösterince de sevgimiz arttı. Biz nikahımızdan sonra yemeğimize gitmiştik. Cumhurbaşkanımız o zaman belediye başkanıydı. Orada görünce resim çekildik. İlk baharımız olan evliliğimizde de yanımızdaydı, ikinci baharımız olan evimizde de yanımızda" diye konuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan a hediye edilen şiirin hikayesi #4

     

    "Bize yeni yaşantı değil yeni yaşam verildi"

    DHA'nın aktarımına göre; anne Karadüş yakın zamanda yeni evlerine taşınacaklarını belirterek "Allah'ın izniyle yakında taşınacağız. Çok güzel imkan sağlandı. Bize yeni yaşantı değil yeni yaşam verildi. Rahatlıkla dolaşabileceğimiz, oturabileceğimiz güvenli bir evimiz oldu. Eski oturduğumuz evimiz güvenlik açısından sıkıntılıydı. Burada öyle sıkıntılar yaşamayacağız. Bizim için bu ev mucize oldu" dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan a hediye edilen şiirin hikayesi #5

    Cumhurbaşkanı Erdoğan a hediye edilen şiirin hikayesi #6

    Cumhurbaşkanı Erdoğan a hediye edilen şiirin hikayesi #7

    Cumhurbaşkanı Erdoğan a hediye edilen şiirin hikayesi #8


    Cumhurbaşkanı Erdoğan a hediye edilen şiirin hikayesi #9


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