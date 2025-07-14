Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz şehidinin ailesine ziyaret

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti.

Kurulduğu günden itibaren 'devletin kılcal damarlarına sızmaya çalışan', çeşitli yöntemlerle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de mensuplarını yerleştiren FETÖ, 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla vatandaşlar, darbeye karşı şehirlerin meydanlarını ve kamu kurumlarını doldurmaya başladı.

Meydanlara inen ve darbecilere direnen vatandaşlarımız arasında şehit olanlar da oldu...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHİT AİLESİNİN EVİNE GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla Ankara Kızılcahamam'da şehit ailelerini ziyaret etti.

Erdoğan, ziyaret sırasında vatandaşlar tarafından sevgi gösterisi ile karşılandı.

"ACILAR HALA TAZE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyarette bulunduğu şehit yakınlarından biri de 15 Temmuz'da 2 oğlu ve damadını şehit veren 99 yaşındaki Muzaffer Gülşen oldu.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gece Kızılcahamam'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 70 kilometre yol giden 3 oğlunu şehit veren 99 yaşındaki Muzaffer Gülşen, darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen acısının hala taze olduğunu söyledi.

TOPLADIĞI PARALARI BAĞIŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği Muzaffer Gülşen, topladığı paraları Filistin'e bağışladı.