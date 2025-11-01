Abone ol: Google News

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi" paylaşımı

Katıldığı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılış programına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımına "Kubbelerinde kutlu fethin yankıları duyulan; kıtaları, denizleri, gönülleri birleştiren İstanbul… Teşekkürler İstanbul!" ifadelerini not düştü.

Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 18:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışına katıldı ve önemli mesajlar verdi.
  • Erdoğan, sosyal medya paylaşımında İstanbul'u öven ifadeler kullandı.
  • Paylaşımında bahçeden görüntüler ve yanında bulunan yetkililerle fotoğraflar yer aldı.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirildi. 

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradan önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında DEM Parti ile yapılan görüşmelere ve Terörsüz Türkiye sürecine de değindi. 

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılış programına ilişkin sosyal medya hesabından geçtiğimiz dakikalarda bir paylaşımda bulundu.

"TEŞEKKÜRLER İSTANBUL!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Kubbelerinde kutlu fethin yankıları duyulan; kıtaları, denizleri, gönülleri birleştiren İstanbul… Teşekkürler İstanbul!" ifadesini kullandı.

MİLLET BAHÇESİNİ GEZDİĞİ ANLARA AİT KARELERİ YAYINLADI 

Paylaşımında Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılış programının yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'le millet bahçesini gezdiği anlara ait fotoğraflara da yer verdi.

