Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram diplomasisi

Ramazan Bayramı'na sayılı saatler kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram arefesinde başladığı ülke liderleriyle görüşmelerine devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BAYRAM TEBRİĞİ

Liderler birbirinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bayram dolayısıyla yapılan görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler de ele alındı.

AFGANİSTAN'DAKİ SON DURUMU ELE ALDILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin bölgemizdeki çatışmalarla ilgili barış odaklı gayretlerinin devam ettiğini, bölgede huzur ve istikrarın sağlanması için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı, Pakistan’ın huzur ve güvenliğinin Türkiye için önemli olduğunu, kalıcı istikrar için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Liderler Afganistan’daki son duruma dair görüş alışverişinde de bulundu.

MESCİD-İ AKSA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya yönelik tacizleri kabul etmesinin mümkün olmadığını, İslam Dünyası’nın da sessiz kalamayacağını ifade etti.

PAKİSTAN, AGANİSTAN'A SALDIRILARINI DURDURMUŞTU

Öte yandan Pakistan ile Afganistan arasında son dönemde tırmanan gerilimde Pakistan, Ramazan Bayramı öncesi artan diplomatik temasların ardından Afganistan’a yönelik askeri operasyonlarına ara vermişti.

Pakistan, yaklaşan Ramazan Bayramı ve Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'nin talebi üzerine Afganistan'a yönelik askeri operasyonları geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı.

ENDONEZYA CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye ile Endonezya ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı, İran’a yönelik saldırılarla başlayan ve Körfez ülkelerine ulaşan şiddet sarmalından bir an önce çıkılması gerektiğini, Türkiye’nin diplomatik çözüm için gayretlerinin aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik tacizlerinin kabul edilemeyeceğini, İsrail’in, İslam’ın ilk kıblesine girişleri engelleyerek geleceğini tehdit altına almasına karşı Müslüman toplumların sessiz kalmamasının önemli olduğunu belirtti.

Görüşmede Cumhurbaşkanımız, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto’nun Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.

UMMAN SULTANI İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler Türkiye ile Umman ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı görüşmede, İran'a yönelik saldırılar ile akabinde İran'ın bölgedeki kardeş ülkelere mukabelesinin, bölgemizi daha önce benzeri görülmemiş bir güvenlik buhranıyla karşı karşıya bıraktığını, Umman'a yönelik saldırıları kabul edilemez bulduğumuzu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak mevcut durumda dahi ara buluculuk dahil diplomatik girişimlerden vazgeçmediğimizi, bu çabaların süreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanımız, Netanyahu Hükümetinin Mescid-i Aksa’ya girişleri engellemesinin asla kabul edilemeyeceğini, Gazze’nin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu, Barış Kurulu çalışmalarının da iki devletli çözüm hedefiyle devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Heysem Bin Tarık’ın Ramazan Bayramı’nı da kutladı.