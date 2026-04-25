Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çanakkale Kara Savaşları’nın 111’inci yıl dönümü mesajı

Çanakkale Kara Savaşları’nın 111’inci yıl dönümünde, tarihin seyrini değiştiren destansı mücadelenin kahramanları bir kez daha rahmet ve minnetle anılıyor.

Türk milletinin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya gösterdiği Çanakkale Cephesi’nde verilen mücadele, aradan geçen 111 yıla rağmen hafızalardaki yerini koruyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak şehitleri andı.

"ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE YAD EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Çanakkale Kara Savaşları’nın 111’inci yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna destansı bir mücadele veren tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyor, şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle yâd ediyorum." dedi.

DÜŞMANIN İLERLEYİŞİ DURDURULDU

Çanakkale Kara Savaşları, 25 Nisan 1915’te İtilaf Devletleri kuvvetlerinin Gelibolu Yarımadası’na çıkarma yapmasıyla başladı.

Aylar süren çetin çatışmalarda Osmanlı ordusu, büyük fedakârlık ve direniş göstererek düşman ilerleyişini durdurdu.

DÜNYAYA İLHAM OLAN ZAFER

Anafartalar, Conkbayırı ve Arıburnu gibi cephelerde yaşanan mücadeleler, savaşın seyrini değiştirirken Türk milletinin bağımsızlık azmini tüm dünyaya gösterdi.

Çanakkale Zaferi, ilerleyen yıllarda Kurtuluş Savaşı’na ilham veren en önemli dönüm noktalarından biri olarak tarihe geçti.