Yapay zekanın hukuk sistemine entegre edilmesi projesine barolardan tepki

Edirne’de üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, yapay zeka destekli bir platform planladıklarını belirterek, vatandaşların sistem üzerinden dava türünü yazarak örnek dilekçelere ulaşabileceğini söyledi.

Gürlek, “Vatandaş ‘kira davası, nafaka davası, alacak davası’ gibi başlıkları girdiğinde, sistem kendisine örnek bir şablon sunacak. Yani avukat olmadan bir dava dilekçesi hazırlanabilecek” ifadelerini kullandı.

Adliyeye gitmeden online dava açılabildiğini hatırlatan Gürlek, geliştirilecek sistemin vatandaşlara dava sürecinde yol göstereceğini, hangi adımların izleneceğini, ne tür kararlar çıkabileceğini ve hangi delillerin sunulması gerektiğini de anlatacağını belirtti.

"AVUKATLIK MÜESSESESİNE ALTERNATİF DEĞİL"

Bakan Gürlek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda projenin avukatlık mesleğinin yerine geçmeyeceğini vurguladı. Gürlek, “Yapay zeka uygulamaları, savunma makamını temsil eden avukatlık müessesine alternatif olarak değerlendirilemez. Amacımız, vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırmak ve hukuk okuryazarlığını artırmaktır” dedi.

Adalet Bakanlığı kaynakları da söz konusu çalışmanın, hukuki süreçlerde vatandaşlara rehberlik edecek bir uygulama olarak tasarlandığını ve savunma makamının yerini almasının söz konusu olmadığını ifade etti.

78 BARODAN ORTAK AÇIKLAMA

Aralarında İstanbul Barosu, Ankara Barosu, İzmir Barosu, Diyarbakır, Antalya, Bursa, Adana ve Konya barolarının da bulunduğu 78 baro, “Savunma hakkı yapay zekaya devredilemez” başlıklı ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, yapay zeka destekli uygulamaların savunma hakkının özüne müdahale edebileceği belirtilerek, hukuki süreçlerin yalnızca teknik bir veri işleme faaliyeti olmadığı, vicdani ve etik değerlendirme gerektirdiği vurgulandı.

Barolar, avukatlık mesleğinin kanunla güvence altına alınmış bağımsız savunmayı temsil ettiğini hatırlatarak, vatandaşların avukat yardımı olmaksızın yapay zeka üzerinden hukuki destek almasının hukuk güvenliği açısından riskler barındırdığını ifade etti.

Ortak açıklamada ayrıca, teknolojik gelişmelerin yargı süreçlerini destekleyen bir araç olarak kalması gerektiği, savunma makamını zayıflatacak ya da ikame edecek uygulamalara karşı hukuki mücadelenin sürdürüleceği kaydedildi.