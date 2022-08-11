Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül için tazim mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütü PKK’nın alçakça katlettiği Eren evladımız ile Jandarma Astsubay’ımız Ferhat Gedik’i şehadetlerinin 5'inci yılında tazimle yad ediyorum" dedi.

Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül (15) ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu.

11 Ağustos 2017'de şehit olmadan önce sosyal medya hesabında "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın." paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi hüzne boğan Bülbül'ün şehadetinin üzerinden 5 yıl geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay’ımız Ferhat Gedik için terörle mücadelenin durmaksızın devam edeceğini belirterek tazim mesajı yayınladı.

"Eren evladımız ile Ferhat Gedik’i şehadetlerinin 5'inci yılında tazimle yad ediyorum"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Terör örgütü PKK’nın alçakça katlettiği Eren evladımız ile Jandarma Astsubay’ımız Ferhat Gedik’i şehadetlerinin 5'inci yılında tazimle yad ediyorum. Şehitlerimizin eli kanlı katiller sürüsüne cesurca karşı gelişinden aldığımız güçle terörle mücadelemize aman vermeden devam edeceğiz."