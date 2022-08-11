Petrol
99.24
1.89%
Euro
18.5367
0.66%
Dolar
17.9396
0.40%
Altın
1.031
0.17%
Borsa
2868
1.37%
Bitcoin
435.325
2.51%
BTXN Coin
7.57
0.79%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül için tazim mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütü PKK’nın alçakça katlettiği Eren evladımız ile Jandarma Astsubay’ımız Ferhat Gedik’i şehadetlerinin 5'inci yılında tazimle yad ediyorum" dedi.
    • 11.08.2022 - 22:01
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 22:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül için tazim mesajı

    Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül (15) ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu.

    11 Ağustos 2017'de şehit olmadan önce sosyal medya hesabında "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın." paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi hüzne boğan Bülbül'ün şehadetinin üzerinden 5 yıl geçti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay’ımız Ferhat Gedik için terörle mücadelenin durmaksızın devam edeceğini belirterek tazim mesajı yayınladı.

    "Eren evladımız ile Ferhat Gedik’i şehadetlerinin 5'inci yılında tazimle yad ediyorum"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

    "Terör örgütü PKK’nın alçakça katlettiği Eren evladımız ile Jandarma Astsubay’ımız Ferhat Gedik’i şehadetlerinin 5'inci yılında tazimle yad ediyorum. Şehitlerimizin eli kanlı katiller sürüsüne cesurca karşı gelişinden aldığımız güçle terörle mücadelemize aman vermeden devam edeceğiz."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Eren Bülbül için tazim mesajı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Eren Bülbül için tazim mesajı #2


    İlginizi Çekebilir

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Pençe Kilit Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit düştü
    Gündem

    Pençe Kilit Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit düştü

    New York Başsavcılığı'na giden Trump, ifade vermedi
    Dünya

    New York Başsavcılığı'na giden Trump, ifade vermedi

    Görüş Bildir