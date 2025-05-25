AA
EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe..
Fenerbahçe, EuroLeague Final Four finalinde Fransa ekibi Monaco’yu 81-70 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
EuroLeague kupasını ikinci kez müzesine götüren sarı-lacivertlilere tebrik mesajları peş peşe geldi..
Bir tebrik de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.
"YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonu THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde rakiplerini mağlup ederek şampiyon olan ve hepimizi gururlandıran FB Basketbol takımını ve tüm Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyorum.
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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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