EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe..

Fenerbahçe, EuroLeague Final Four finalinde Fransa ekibi Monaco’yu 81-70 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

EuroLeague kupasını ikinci kez müzesine götüren sarı-lacivertlilere tebrik mesajları peş peşe geldi..

Bir tebrik de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

"YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonu THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde rakiplerini mağlup ederek şampiyon olan ve hepimizi gururlandıran FB Basketbol takımını ve tüm Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyorum.