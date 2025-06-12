Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hindistan'da kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı

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Son dönemlerde artan uçak kazalarına bir yenisi daha eklendi..

Hindistan’ın Ahmedabad kentinden Londra’ya gitmek üzere kalkan Air India’ya ait Boeing 787-8 Dreamliner tipi yolcu uçağı, bugün kalkıştan kısa süre sonra bir yerleşim bölgesine düştü.

230 yolcu ve 12 mürettebat olmak üzere toplam 242 kişi taşıyan uçak kazası sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Kazada hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Hindistan’ın Ahmedabad şehrinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, sevenlerine Türk Milleti adına taziyelerimi iletiyor, yaralananlara acil şifalar diliyorum.