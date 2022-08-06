Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KPSS açıklaması: ÖSYM şaibeleri ortadan kaldıracak

İptal olan 2022 KPSS'ye yönelik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ÖSYM, bundan sonraki süreçte şaibeleri ortadan kaldırarak yoluna devam edecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi’de bir dizi görüşmelerde bulundu.

Temasların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye dönüş yapacağı uçakta gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Erdoğan’ın açıklamalarında öne çıkan başlıklardan biri, iptal edilen 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) ilişkin değerlendirmeleri oldu.

"FETÖ parmağı var mı?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "KPSS iptal kararınızın detayını merak ediyoruz. Bununla birlikte son duruma ilişkin bilgi verebilir misiniz? FETÖ parmağı var mı? Sosyal medya tarandığında, bakıldığında resmi olarak parmağı olmasa da hükümetle gençleri karşı karşıya getirmek isteyen bir FETÖ'cü grubun varlığı çok aşikar görülüyor." sorusu yöneltildi.

"Gençleri nasıl aldatırız gayreti içerisindeler"

Erdoğan'ın soruya yanıtı şu şekilde oldu:

"FETÖ'cü grup mu desek; 6'lı masa mı desek; bir de masanın altı var, yedi… Şimdi dikkat ederseniz, aynı anda hepsi adeta aynı cümlelerle, aynı kelimelerle bunu tanımlamaya çalıştılar. Yani biz orada boşta bulunsak veya boşluğa düşsek bunu seçime kadar satacaklardı. Çünkü gençleri nasıl aldatırız gayreti içerisindeler. Tabii bu tutmadı. Çünkü biz durumu gördük. Durumu gördükten sonra, ben ÖSYM başkanı olan arkadaşımızı da bir zan altında bırakmak istemem ama soruşturmaların hayırlı bir netice vermesi noktasından hareketle kendisini görevden almak suretiyle oraya hemen, 24 saati bulmadan bir arkadaşımızın atamasını yaptık.

"Üst düzey de bir ekip oluşturduk"

Bu atamayla beraber de hemen ekibini en güzel şekilde kurması için talimat verdik. Üst düzey de bir ekip oluşturduk ve bu ekiple çalışmalarına anında başladılar. Atamayı yaptığımız gibi çalışmayla da hemen ertesi sabah çıktı basın toplantısını yaptı ve önümüzdeki ayın 17'sinde de süreci başlatma kararını aldık.

"Ücret talebi kesinlikle olmayacak"

Sınavı iptal edilenlerden herhangi bir ücret talebi de kesinlikle olmayacak. ÖSYM, bundan sonraki süreci, kademeleri de inşallah en güzel surette devam ettirerek, şaibeleri de ortadan kaldırarak yoluna devam edecek."