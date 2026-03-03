Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi tehlikelerden uzak tutmak için gerekli tedbirleri aldık

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura çekim süreci Ankara'da devam ediyor.

31 bin 73 konutun kura çekim törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Doğu'da devam eden savaş hakkında konuştu.

"GEREKLİ TÜM ÖNLEMLERİ ALDIK"

Erdoğan açıklamasında, "Coğrafyamızın dört bir ucunda bu hadiseler yaşanırken Türkiye olarak barış, huzur ve istikrar odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Ülkemizi ve milletimizi bu tehlikelerden uzak tutabilmek için gerekli tüm önlemleri aldık ve alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında savaşın yanı sıra içi siyaset ve konut projeleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şunları kaydetti:

"BÖLGEMİZİN BU CENDEREDEN KURTULMASI İÇİN TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK"

Bunların üzerine bölgemizdeki gerilim dalgası maalesef günden güne yayılma eğilimi gösteriyor. Geçtiğimiz hafta Afganistan’la Pakistan arasında patlak veren çatışmalara, Siyonist lobinin tahrikleriyle İran’a karşı düzenlenen hava harekâtı eklendi.



Körfez’deki kardeş ülkelere yönelik füze ve kamikaze drone saldırıları ise istikrarsızlık ortamını daha da derinleştirdi. Maalesef bu mübarek günlerde bölgemizin farklı noktalarındaki topraklar kan ve gözyaşıyla ıslanmaya devam ediyor.



Yürüttüğümüz barış odaklı diplomasiyle sorunların masa başında diyalog ve müzakere yoluyla adil ve hakkaniyetli bir biçimde çözümü için yoğun gayret sarf ediyoruz. Daha fazla kan dökülmeden, ateş daha fazla yayılmadan, kardeş ülkeler arasına daha fazla husumet girmeden bölgemizin bu cendereden bir an önce kurtulması için tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız.

ÇEKMEKÖY'DE HAYATINI KAYBEDEN ÖĞRETMEN

Dün İstanbul Çekmeköy’de bir lisede uğradığı menfur saldırıda vefat eden Fatma Nur Çelik Öğretmenimize Rabbimden gani gani rahmet diliyorum. Merhum öğretmenimizin ailesi ve yakınlarına sabır, büyük bir fedakârlıkla ülkemize hizmet eden eğitim camiamıza başsağlığı temenni ediyorum.

"HİÇBİR GEREKÇESİ OLAMAZ"

Elleri öpülesi öğretmenlerimize yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi, hiçbir mazereti olamaz. Bırakın şiddeti, Hz. Ali Efendimiz’in bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum buyurduğu öğretmene, hocaya yönelik saygısızlık etmek bile inancımızda ve kültürümüzde kabul edilmez bir davranıştır.



Başsavcılığımız, Adalet Bakanlığımız idari soruşturmayı başlatmıştır. Milletçe hepimizi hüzne boğan bu olayın üzerine kararlılıkla gidilecek, failin hak ettiği cezayı alması için gereken mutlaka yapılacaktır. Aynı saldırıda yaralanan öğretmenimize ve öğrencimize de yüce Allah’tan acil şifalar diliyorum. Rabbim Fatma Nur Öğretmenimizin mekânını inşallah cennet eylesin.

"31 BİN 73 KONUT ANKARA'MIZA HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Değerli misafirler, ev sahibi Türkiye olarak Ankara kura çekimi töreni münasebetiyle sizlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, bu gazi mekâna hepiniz hoş geldiniz. Ekranları başından, sosyal medya platformlarından ve çeşitli iletişim vasıtalarından şu anda bizleri takip eden, gözü gönlü ve kulağı burada olan tüm kardeşlerime aynı şekilde muhabbetlerimi iletiyorum.



Bu anlamlı merasimi tertiplemek suretiyle bir araya gelmemize vesile olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. 500 bin sosyal konut projemiz kapsamında birazdan kuralarını çekeceğimiz 31 bin 73 konutun Ankara’mız ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.



Deprem bölgemizde bu sene içinde, Ankara’mız dâhil diğer şehirlerimizde ise önümüzdeki yılın mart ayından itibaren tamamlayıp teslim edeceğimiz bu hanelerde hak sahibi kardeşlerimizin şimdiden sağlıkla, huzurla, ağız tadıyla oturmalarını Rabbimden niyaz ediyorum.

"ATEŞKESE RAĞMEN SON 5 AYDA 620 GAZZELİ KARDEŞİMİZ ŞEHİT OLDU"

Değerli dostlar, bu anlamlı törenimizi aynı zamanda on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in manevi lezzetini milletçe tattığımız bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Sizlerle birlikte milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan’ını tebrik ediyor, kalplerimize huzur veren bu ruh ikliminin hem kuvvetimizin hem de muhabbetimizin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum.



İnanıyorum ki sizler de çok yakinen takip ediyorsunuz. Gazze’de, Batı Şeria’da ve işgal altındaki diğer Filistin topraklarında yaşayan kardeşlerimiz Ramazan’ı yine mahzun bir şekilde karşıladı. İsrail hükümeti insani yardım girişlerini kasten engelleyerek ekim ayındaki mutabakatı açıkça ihlal ediyor.



Ateşkese rağmen son beş ayda 620’nin üzerinde Gazzeli kardeşimiz İsrail saldırılarında şehit oldu. Somali’de, Sudan’da, Arakan’da ve daha pek çok yerde mazlumlar, Ramazan’ı ne yazık ki buruk bir kalple geçiriyor. Bunların üzerine bölgemizdeki gerilim dalgası maalesef günden güne yayılma eğilimi gösteriyor.

"BUGÜNE KADAR NE YAPTIYSAK AZİZ MİLLETİMİZİN DESTEĞİ İLE YAPTIK"

Değerli kardeşlerim, biz millete hizmet yoluna erdemliler hareketi olarak çıkmış bir kadroyuz. Bu milletin hizmetkârı olmayı, milletin emanetine sahip çıkmayı kendimiz için şeref ve haysiyet meselesi olarak görüyoruz. Bugüne kadar ne yaptıysak Cenabıallah’ın yardımı, aziz milletimizin de desteğiyle yaptık.



Önümüze konulan tüm engelleri aziz milletimizin basiretiyle, ferasetiyle, dirayetiyle aştık. Şeyh Edebali’nin o hikmet dolu öğüdünü, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” prensibini kendimize her alanda rehber edindik. Büyük millet olmanın ne demek olduğunu, aynı maziyi paylaşmanın, aynı vatanda yaşamanın, aynı ufka bakmanın ne manaya geldiğini kalplere ve zihinlere titizlikle nakşettik.



İşte bu anlayışla hamdolsun sayısız eseri, yatırımı, proje ve hizmeti şehirlerimize ve milletimize kazandırmanın kıvancını yaşadık. Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu bir şekilde hayatını sürdürebilmesi, barınma ihtiyacını olabilecek en düşük maliyetlerle gidermesi noktasında farklı projeleri devreye alıyoruz.

"TOKİ'MİZ FEVKALADE BİR PERFORMANS ORTAYA KOYDU"

Biliyorsunuz, kentsel dönüşüm seferberliğimizi 2012’de İstanbul Başakşehir’de başlatmıştık. Aradan geçen 14 yılda milyonlarca vatandaşımızın ev ve iş yerlerini dönüştürdük. Dar gelirli vatandaşlarımızı yeni yuvalarıyla buluşturduk.



Şehirlerimizi parklarıyla, millet bahçeleriyle, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, gençlik merkezleri ve sosyal yaşam alanlarıyla donattık ve güzelleştirdik. Altyapısı hazır olan arsaları vatandaşlarımızın kullanımına tahsis ettik. TOKİ’miz bu süreçte fevkalade bir performans ortaya koydu ve böylelikle 1 milyon 740 bin sosyal konutu milletimizin hizmetine sunduk.



Alt gelir grubundaki 5 milyonu aşkın vatandaşımızın depreme dayanıklı ve emniyetli yaşam alanlarında ikamet etmesini sağladık. Değerli kardeşlerim, şehircilikte en büyük başarı hikâyesini deprem bölgemizde yazdık. Milletimize verdiğimiz sözü tutarak üç yıl içinde tam 455 bin 327 bağımsız bölümü tamamladık.

"DEPREM BÖLGESİNDE İLK İKİ YIL BOYUNCA ÖDEME YAPILMAYACAK"

455 bin konutun altyapı masraflarının tamamını devlet olarak biz üstlendik ve kalan fiyat üzerinden vatandaşlarımıza yüzde 50 indirim yaptık. Ayrıca depremzedelerimiz için çok rahat ve oldukça avantajlı bir ödeme planı oluşturduk. Buna göre yeni evlerine yerleşecek vatandaşlarımız ilk iki yıl boyunca hiç ödeme yapmayacak.



Devamında ise 18 yıla yayılan sabit ve çok düşük bedelli taksitlerle zorlanmadan ödemesini gerçekleştirecek. Peşin ödeme yapmak isteyen vatandaşlarımız da Meclisimizde yapacağımız düzenlemeyle neredeyse dörtte biri fiyatına ev sahibi olacak. Kredi kullanmayı planlayan kardeşlerimize ise kamu bankalarımız gerekli kolaylıkları sağlayacak.



Bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hak sahibi kardeşlerimizin ödeme miktarları ve takviminden çok memnun olduğunu, bizler için hayır dualar ettiğini biliyorum. Bizler milletimize mahcup etmeyen Cenabıallah’a hamdolsun diyoruz.

"İTTİFAKIMIZIN ENKAZ ALTINDA KALMASI İÇİN KENDİLERİNİ SEFERBER EDENLERE EN GÜZEL CEVABI VERMİŞ OLDUK"

Tabii burada şunu da ayrıca ifade etmek isterim. Asrın felaketini yaşadığımız günlerde devlet ve millet olarak yeniden ayağa kalkmaya çalışırken ana muhalefet partisi başta olmak üzere bulanık suda balık avına çıkıp selden kütük kapma yarışına girenlere, depremzedelerimizin acısını ahlaksızca istismar etmeye girişenlere, meydanlarda içi boş vaatlerle halkımızı kandırmaya çalışıp bedava ev, bedava iş yeri, bedava traktör sözleri verenlere, iktidarımızın ve ittifakımızın enkaz altında kalması için kendilerini seferber edenlere, ezcümle deprem turistlerinin tamamına böylece en güzel cevabı vermiş olduk. Bu vesileyle devletine güvenen, milletine inanan, o imtihan günlerinde ümit ve metanetini koruyarak bizlere destek olan tüm kardeşlerime bir kez daha canıgönülden teşekkür ediyorum.

6 ŞUBAT ŞEHİTLERİNİ ALINDI

6 Şubat’ta ebediyete uğurladığımız kardeşlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, geride kalanlara başsağlığı diliyorum. Rabbim bizleri bir daha böyle büyük acılarla, afetlerle sınamasın diye dua ediyorum.



Aziz kardeşlerim, kıymetli misafirler, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak başlattığımız ve 24 Ekim’de tanıtımını yaptığımız Ev Sahibi Türkiye projemizde 81 ilimizde 500 bin konut inşa edeceğimizin müjdesini milletimize vermiştik. Yüzyılın konut projesi hamdolsun milletimizin nezdinde büyük bir teveccüh gördü.