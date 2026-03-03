Karadeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Karadeniz açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelirken depremin 7.37 km derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Karadeniz sallandı...
AFAD'dan yapılan açıklamada Karadeniz'de, Rusya'nın Soçi kenti yakınlarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu.
7 KİLOMETRE DERİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ
15.09'da gerçekleşen depremin derinliği 7.37 km olarak kaydedildi.
HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM YOK
Depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbarın yapılmadığı belirtildi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi