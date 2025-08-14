Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 1 milyon TL'lik tazminat davası

Siyasette hareketli günler...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bayrampaşa'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşma ve Marmara Cezaevi çıkışında yaptığı basın açıklamasında kullandığı sözler tepki çekmişti.

1 MİLYON TL'LİK TAZMİNAT DAVASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında kendisini hedef alan ifadeleri ve ithamları nedeniyle avukatı aracılığıyla 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın 'X' hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: