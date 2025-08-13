Özgür Özel hakkında 'hakaret' soruşturması başlatıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de ziyareti sonrası açıklamalarda bulunmuş ve kendisine yöneltilen Özlem Çerçioğlu'na ilişkin soruya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hadsiz ithamlarda bulunarak yanıt vermişti.

Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki çirkin ifadeleri sonrası tepki sesleri yükselmişti.

Özgür Özel hakkında bir son dakika gelişmesi yaşandı...

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özgür Özel'e 'hakaret' soruşturması başlatıldığını "CHP Genel Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği hakaret içeren sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri ile duyurdu.

"CHP GENEL BAŞKANININ KULLANDIĞI BU YAKIŞIKSIZ DİL, SİYASİ NEZAKETİ AŞAN BİR HAL ALMIŞTIR"

Bakan Tunç, devamında şu açıklamalarda bulundu:

Haddi aşan ve saygı sınırları dışındaki bu sözler, 86 milyon vatandaşımızı temsil eden iradeye yöneltilmiş açık bir saldırıdır. Siyaset, edep ve ahlak sınırları içinde yapılır. CHP Genel Başkanının kullandığı bu yakışıksız dil, artık sadece bir üslup sorunu olmaktan çıkmış; siyasi nezaketi aşan bir hal almıştır. Karalama ve iftira siyaseti yapanlara milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla geçit vermeyecektir.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Özgür Özel, kendisine yöneltilen Özlem Çerçioğlu'na ilişkin soruya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hadsiz ithamlarda bulunarak şu sözler ile yanıt vermişti:

Sayın Erdoğan'a açıkça söylüyorum: Bu vakitten sonra insanın başını yastığa koyup da uyumadan önce bir iç huzuru olur ya. Nasıl başını yastığa koyup ben huzurluyum, vicdanlıyım, uyuyabilirim diyebilirsin? Aziz İhsan Aktaş'ın en çok çalıştığı ikinci belediye Kütahya, ilki Aydın. Siz AK Partilileri ellemiyorsunuz CHP'yi elliyorsunuz. Özlem Çerçioğlu'na, 'Aziz İhsan Aktaş ile çalışmışsın, ya içeri atıl ya partime katıl' diyorlar. Çerçioğlu suçsuz olduğunu iddia ediyor. Bu haksızlığa karşı içeride yatan onca mert varken, bu mertliğe sahip olamayıp, Erdoğan kelime oyunu yapıyor. Lan sen tekme tokat kovuldun 31 Mart'ta.



Sen Aydın'ı Aziz İhsan Aktaş üzerinden almakla oluyorsa ben sana ne diyeyim? Bu mu mertlik? Bu mu siyasi gücün? Bir dahakine yine alacağım Aydın'ı. Böyle mi alacaksın Aydın'ı? Ya içeri tıkıl ya partime katıl. Yazıklar olsun.