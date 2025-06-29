Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan'a taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Pakistan'a taziye mesajı...

Dün Pakistan'da yaşanan terör saldırısı sonrası paylaşım yapan Cumhurbaşkanı, saldırıyı lanetlediğini söyledi.

"Dost ve kardeş Pakistan halkı" cümlelerine yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"TAZİYELERİMİ İLETİYORUM"

"PAKİSTAN'A DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

Türkiye olarak her zaman ve her konuda olduğu gibi terörle mücadelesinde de kadim dostumuz Pakistan’a desteğimizi sürdürecek, sevinçli günlerinde olduğu gibi zor günlerinde de kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.