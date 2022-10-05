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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya Türküsü şiiri

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen ‘Tam Bana Göre Gençlik Festivali’nin açılışında ‘Sakarya Türküsü’ şiirini okudu.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2022 - 15:40
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 16:17
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya Türküsü şiiri

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Tam Bana Göre Gençlik Festivali"ne katıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinlikte yapacağı konuşma öncesi Necip Fazıl Kısakürek'in 'Sakarya Türküsü' şiirini okudu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden işte o dizeler

    İşte Erdoğan'ın seslendirdiği o dizeler:

    "İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya;

    Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya.

    Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak.

    Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir;

    Oluklar çift; birinden nur akar; birinden kir.

    Akışta demetlenmiş, büyük, küçük, kâinat;

    Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat!

    Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya Türküsü şiiri

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Sakarya Türküsü şiiri #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Sakarya Türküsü şiiri #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Sakarya Türküsü şiiri #3


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