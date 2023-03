Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı: 14 Mayıs tarihi yol ayrımıdır

Haber Merkezi

Türkiye, 14 Mayıs tarihinde sandığa gidiyor...

Tarihin netlik kazanmasıyla birlikte siyaset arenasında hararetli anlar yaşanmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu'nda katılımcılara seslendi.

Kişi başı milli gelirin 10 bin 650 dolara yükseldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her alanda destan yazan bir Türkiye var." vurgusu yaptı.

Yeni müjdelerin vatandaşlarla buluşturulacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

Hem asrın felaketiyle mücadele ediyor hem de asrın projelerini tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz. Bugün hem depremin yaralarını saran hem de işçisine, memuruna, emeklisine her türlü desteği veren bir ülkeye kavuştuk. Önümüzdeki günlerde milletimize yeni müjdeler vermeyi de sürdüreceğiz. Asıl büyük başarımız, yasakları kaldırarak, insanımızın iradesine vurulan zincirleri kırarak, milletimize cesaret ve özgüven kazandırmamızdır.

Seçimlere ilişkin de mesaj veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Muhalefete terör örgütleriyle iş birlikleri üzerinden tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Yeni bir seçimin eşiğindeyiz. Elbette her seçim önemli ama 14 Mayıs seçimleri tam manasıyla tarihi bir yol ayrımıdır. 14 Mayıs'ta milletimizle beraber bu zaferi perçinlediğimizde yeni bir dönem başlayacak. Terör örgütleri ile ele ele omuz omuza yürütyen bu insanlardan vatanımıza milletimize herhangi bir fayda gelebilir mi? Terör örgütleri ile bunlar diz dize.''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Depremin vurduğu şehirlerimizde her gidişimizde gönüllü kuruluşlarımızın gözlerimizi yaşartan faaliyetlerine bizzat şahitlik ediyoruz. Arama kurtarmadan gıda ve erzak teminine, barınma ihtiyaçlarının karşılanmasından depremzedelerimize maddi manevi destek verilmesine kadar her alanda vakıflarımız aktif şekilde sahada koşturuyor. Devletimizin ilgili kurumlarıyla iş birliği içerisinde depremin yaralarının bir an önce sarılması için canla başla gayret gösteriyorlar. Şov yapmadan, reklam ve algı peşinde koşmadan, sağ elin verdiğini sol ele duyurmadan, karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek gerçekten gurur verici işlere imza atıyorlar.



Şöyle kalpten gelen bir Allah razı olsun niyazı için gecesini gündüzüne katan tüm vakıf ve derneklerimizi buradan tebrik ediyorum. Rabbim sizlerin yokluğunu bu millete hissettirmesin. Mevlana hazretlerinin o güzel ifadesiyle, "Testinin içinde ne varsa dışarıya o sızıyor." Kalbinde haset olan, düşmanlık olan, milletin inancına husumet olanlarla yüreği ülkesi, milleti ve insanlık için çarpanların farkı burada da görülüyor.