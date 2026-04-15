Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "seçim" söylemlerine net yanıt: Zamanında yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı sonrası Meclis koridorlarında partililerle yürüdüğü esnada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazetecilerin "Seçim zamanında yapılacak diye hem Ömer Bey hem de Devlet Bey beyanda bulundular. Buradan 14 Mayıs 2028'i mi anlamalıyız? Yoksa sizin de aday olabileceğiniz bir şey mi, formülü mü var?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aynen öyle zamanında yapılacak" yanıtını verdi.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI

Başka bir gazetecinin Gülistan Doku soruşturmasında 6 yıl aradan sonra yaşanan gözaltılara ilişkin yönettiği soruya ise Erdoğan, "Yargı süreci işliyor" sözleriyle karşılık verdi.

FENERBAHÇE-RİZESPOR MAÇI

Cuma günü Kadıköy'de Fenerbahçe'nin Rizespor ile oynayacağı karşılaşmada hangisini destekleyeceği sorulan Cumhurbaşkanı gülerek, soruyu yönelten gazeteciye hitaben "Sen böyle oyuna gelmezdin" dedi.

DEVLET BAHÇELİ'DEN DE AYNI ÇIKIŞ GELMİŞTİ

Dün (14 Nisan) MHP Grup Toplantısı'nda CHP'nin seçim çağrılarını değerlendiren Genel Başkan Devlet Bahçeli de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı çıkışı yapmış ve "Cumhuriyet Halk Partisi kapısındaki sıkışıklığı Türkiye’yi karıştırarak aralamaya heves etmesin. Ara seçim yok seçim zamanındadır. Türk milletinin iradesidir ve o iradeye şimdiden saygı duymak lazım" demişti.