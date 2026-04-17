Hakan Fidan: Adil olmayan uluslararası sistem krizleri çözemez

Antalya Diplomasi Forumu başladı.

Dünyadan ve Türkiye'den birçok önemli siyasi isim, foruma katılmak için Antalya'ya geldi.

Bu isimlerden biri de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu.

Program kapsamında kürsüye çıkan Hakan Fidan, önemli açıklamalarda bulundu.

"ADİL OLMAYAN ULUSLARARASI SİSTEM KRİZLERİ ÇÖZEMEZ"

Küresel sistemde yaşanan arızalara ayrıca değinen Fidan, "İnsanlık ödediği ağır bedellerin ardından şu hakikati tekrar hatırlamaktadır.

Adil olmayan uluslararası sistem krizleri çözemez, erteler ve daha da yıkıcı hale getirir." dedi.

Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"ÇOK BOYUTLU KRİZLERLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Her gün şahit olduğumuz gibi birbirini tetikleyen, eş zamanlı ve çok boyutlu krizlerle karşı karşıyayız. Burada söz konusu olan yalnızca krizlerin ve jeopolitik sınırlamaların çoğalması değil; asıl mesele belirsizlik ve krizlerin uluslararası sistemin geçici bir arızası olmaktan çıkıp bizzat çağımızın baskın bir karakteri haline gelmesidir.



Sayın Cumhurbaşkanım, geçtiğimiz yıl yine bu kürsüden çok net bir uyarıda bulunmuştunuz: 'Uluslararası sisteme yönelik en büyük tehdit; kuralsızlığın, belirsizliğin ve başına buyrukluğun hakim olduğu karanlık bir gelecektir' demiştiniz ve aklıselime, adalete ve etkin diplomasiye her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu dile getirmiştik.



Bölgemizin içinde bulunduğu bu son buhran maalesef bu tespitlerinizin ne derece haklı ve isabetli olduğunu acı bir şekilde teyit etmiştir.

"ULUSLARARASI YÖNETİŞİM DAHA ŞEFFAF HALE GELMELİ"

Birinci ayak, küresel düzeyde kurumsal reformdur. Uluslararası yönetişim sisteminin acilen daha kapsamlı, şeffaf ve hesap verebilir hale getirilmesi şarttır. Temsil kabiliyeti zayıf ve meşruiyeti aşınmış yapılarla krizleri yönetmenin mümkün olmadığı artık daha da açık hale gelmiştir.



Sayın Cumhurbaşkanım, adalet eksenli vizyonunuzla uluslararası karar alma mekanizmalarındaki tıkanmayı ve temsildeki adaletsizliği yıllar evvel teşhis etmiştik. Küresel vicdanı yaralayan çifte standartlara defaatle ama defaatle dikkat çektiniz. 'Daha adil bir dünya' çağrınızla uluslararası sistemin izlemesi gereken istikameti tekrar tekrar ortaya koydunuz.



Bugün görüyoruz ki birçok ülke, krizler nihayet kendi kapılarına dayandığında sizin işaret ettiğiniz noktaya geliyorlar.

"BARIŞ SÜRECİ DÜZEN BOZUCU AKTÖRLERE BIRAKILMAMALIDIR"

Uluslararası toplumun önünde artık ertelenemez bir vicdani muhasebe bulunmaktadır. Küresel düzeyde atmamız gereken ortak adımlar, almamız gereken tutumlar var. Barış süreçleri, düzen bozucu aktörlerin insafına bırakılmamalıdır.



Uluslararası toplum tarafından güçlü bir iradeyle sahiplenilmeli, süreçlerin sabote edilmesine müsaade edilmemelidir. Küresel ekonomik refah paylaşımının adil hale getirilmesi elzemdir.



Aynı şekilde yapay zeka, kısıtlı sayıda aktörün elinde yeni eşitsizlikler üreten yeni bir tahakküm aracına dönüşmemelidir. İnsanlık bu teknolojik imkandan birlikte faydalanmalı; hiç kimse, hiçbir coğrafya geride asla bırakılmamalıdır.