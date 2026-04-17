EGM: Okul saldırılarına ilişkin yanıltıcı paylaşım yapan 411 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da iki vahim olay yaşandı.

Kentlerde iki farklı okula silahlı saldırı düzenlenirken saldırıların bilançosu ağır oldu.

Kahramanmaraş'taki saldırıda 9 kişi hayatını kaybedip 13 kişi yaralanırken Şanlıurfa'da ise 16 kişi yaralandı.

Saldırıların ardından konuyla ilgili sosyal medyada yapılan yanıltıcı paylaşımlara yönelik inceleme başlatıldı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN PROVOKASYONA GEÇİŞ YOK

Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) koordinesinde operasyonlar gerçekleştirildi.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, operasyonlara ilişkin bilgi verildi.

BİN 886 URL ADRESİNE ERŞİM ENGELİ

Yapılan açıklamada, bin 866 URL adresine erişim engeli getirildiği belirtildi.

Ayrıca saldırgan ve provokatif içerikli 307 hesap yöneticisinin tespit edildiği duyuruldu.

411 ŞAHIS YAKALANDI

Çalışmalar kapsamında halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan, halkı kin ve düşmanlığa sürükleyen toplam 411 şahıs yakalandı.

Söz konusu olaylarla ilgili paylaşım yaptığı değerlendirilen “C31K” isimli oluşuma ait Telegram platformu üzerinde faaliyet gösteren 111 kanalın kapatılması sağlandı.

"ÇALIŞMALAR KARARLILIKLA DEVAM ETMEKTEDİR"

Yapılan duyuruda "Provokatif içerik barındıran, toplumu yanıltmaya ve kamu düzenini zedelemeye yönelik paylaşımlar ile faaliyetlere karşı yürütülen çalışmalar kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.