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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Senegalli mevkidaşıyla ortak açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Senegalli mevkidaşıyla ortak açıklama
- 21.12.2022 - 17:16
- Güncelleme : 21.12.2022 - 17:53
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Beştepe’de bir araya geldi.
Karşılamada tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Senagal Cumhurbaşkanı Sall iki ülkenin bayrakları önünde poz verdi.
"FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadeleyi ele aldık"
Görüşmeler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sall’in birlikte basın açıklaması yaptı.
"FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle müşterek mücadeleyi de ele aldık" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Senegal ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz yükseliş eğilimi gösteriyor. Enerji, çelik üretimi, hazır beton üretimi alanlarında projeler üstleniyoruz. Senegal ile kalkınma planı gerçekleştiriyoruz. Eğitim alanında Senegalli öğrencilerimize lisans ve lisans üstünde burs vermeye devam ediyoruz. Senegal halkının yanında olmayı sürdüreceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Senegalli mevkidaşıyla ortak açıklama VİDEO
Sall, Türkiye'yi takdir etti
Senegal Cumhurbaşkanı Sall ise konuşmasında Türkiye'yi takdir ederek, Karadeniz'deki tahıl anlaşmasının imzalanmasıyla küresel gıda krizinin önüne geçildiğini söyledi.