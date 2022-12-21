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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Senegalli mevkidaşıyla ortak açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Senegalli mevkidaşıyla ortak açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile yaptığı ortak basın açıklamasında "FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle müşterek mücadeleyi de ele aldık" dedi.