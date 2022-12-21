Petrol
81.73
2.18%
Euro
19.815
0.03%
Dolar
18.6659
0.07%
Altın
1.09
0.05%
Borsa
5453
0.62%
Bitcoin
319.572
0.40%
BTXN Coin
7.56
-4.66%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Senegalli mevkidaşıyla ortak açıklama

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile yaptığı ortak basın açıklamasında "FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle müşterek mücadeleyi de ele aldık" dedi.
    • 21.12.2022 - 17:16
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 17:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Senegalli mevkidaşıyla ortak açıklama

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Beştepe’de bir araya geldi.

    Karşılamada tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar yer aldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Senagal Cumhurbaşkanı Sall iki ülkenin bayrakları önünde poz verdi.

    "FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadeleyi ele aldık"

    Görüşmeler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sall’in birlikte basın açıklaması yaptı.

    "FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle müşterek mücadeleyi de ele aldık" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Senegal ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz yükseliş eğilimi gösteriyor. Enerji, çelik üretimi, hazır beton üretimi alanlarında projeler üstleniyoruz. Senegal ile kalkınma planı gerçekleştiriyoruz. Eğitim alanında Senegalli öğrencilerimize lisans ve lisans üstünde burs vermeye devam ediyoruz. Senegal halkının yanında olmayı sürdüreceğiz."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Senegalli mevkidaşıyla ortak açıklama VİDEO


    Sall, Türkiye'yi takdir etti

    Senegal Cumhurbaşkanı Sall ise konuşmasında Türkiye'yi takdir ederek, Karadeniz'deki tahıl anlaşmasının imzalanmasıyla küresel gıda krizinin önüne geçildiğini söyledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Senegalli mevkidaşıyla ortak açıklama #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Senegalli mevkidaşıyla ortak açıklama #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Senegalli mevkidaşıyla ortak açıklama #3


    Eğlence vergisi yürürlükten kaldırıldı
    İç Haber

    Eğlence vergisi yürürlükten kaldırıldı

    Gülşen'in ‘imam hatip’ davası ertelendi
    Gündem

    Gülşen'in ‘imam hatip’ davası ertelendi

    Yatırım Botu Ücretsiz Bir Şekilde Hizmetinizde!
    Advertorial

    Yatırım Botu Ücretsiz Bir Şekilde Hizmetinizde!

    Görüş Bildir