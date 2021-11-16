Euro
11.7435
2.69%
Dolar
10.3429
2.83%
Altın
619.55
2.8%
Borsa
1.686
-0.99%
Bitcoin
634.000
-2.48%
BTXN Coin
21.78
1.11%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 88 yaşında hayatını kaybeden şair Sezai Karakoç için bir taziye mesajı yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2021 - 18:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı

    Şair Sezai Karakoç, 88 yaşında hayata gözlerimi yumdu...

    Karakoç'un vefatı sevenlerini yasa boğarken, Cumhurbaşkan Erdoğan'dan bir taziye mesajı geldi.

    "SEZAİ KARAKOÇ BEYEFENDİ'NİN VEFATINI DERİN BİR TEESSÜRLE ÖĞRENDİM"

    Erdoğan, Twitter hesabında yayınladığı mesajda Sezai Karakoç'la ilgili şu ifadeleri kullandı:

    "Fikirleriyle nesillere yol gösteren, edebiyatımızın, düşünce dünyamızın, ülkemizin büyük mütefekkiri, "Diriliş Şairi" Sezai Karakoç Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim.

    Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Milletimize başsağlığı diliyorum."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Sezai Karakoç için taziye mesajı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir