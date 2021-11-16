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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 88 yaşında hayatını kaybeden şair Sezai Karakoç için bir taziye mesajı yayınladı.
- Haber Merkezi
- 16.11.2021 - 18:39
Şair Sezai Karakoç, 88 yaşında hayata gözlerimi yumdu...
Karakoç'un vefatı sevenlerini yasa boğarken, Cumhurbaşkan Erdoğan'dan bir taziye mesajı geldi.
"SEZAİ KARAKOÇ BEYEFENDİ'NİN VEFATINI DERİN BİR TEESSÜRLE ÖĞRENDİM"
Erdoğan, Twitter hesabında yayınladığı mesajda Sezai Karakoç'la ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Fikirleriyle nesillere yol gösteren, edebiyatımızın, düşünce dünyamızın, ülkemizin büyük mütefekkiri, "Diriliş Şairi" Sezai Karakoç Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim.
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Milletimize başsağlığı diliyorum."