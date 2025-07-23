Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de şehit olan ormancılar için taziye mesajı

Türkiye, bir yandan yanan ciğerlerine ağlarken, bir yandan da o ciğerleri korumak için canlarını veren orman işçilerine ağlıyor..

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'NDA TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden orman işçileri ve gönüllüler için taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangına müdahale sırasında şehit olan 5 orman çalışanı ile 5 AKUT gönüllüsünün acısını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

"ORMANLARIMIZI CANLARI PAHASINA KORUDULAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

Eskişehir’deki orman yangınına müdahale ederken 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü kardeşimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim.



Ormanlarımızı korumak için canları pahasına mücadele veren kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.

DETAYLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere tüm ilgili kurumların yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı bir soruşturma yürüttüğü bildirildi. Aynı zamanda bölgedeki soğutma ve kontrol altına alma çalışmaları da aralıksız devam ediyor.