Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, ana dil ve ata mirası olan Türkçe'nin, geleceğe güvenle bakmayı sağlayan milletin en sağlam teminatlarından biri olduğunu vurguladı.

"DİLİMİZ BİRLİK RUHUMUZU PEKİŞTİREN EN SAĞLAM KÖPRÜLERİMİZDENDİR"

Erdoğan mesajında şunları kaydetti:

Milletimizin varlığının sembolü, kültürümüzün ve medeniyetimizin, edebiyatımızın ve sanatımızın ortak mecrası olan dilimiz, bugün de birlik ruhumuzu pekiştiren en sağlam köprülerimizden biridir.



Tarih boyunca türlü badirelerden geçmiş, coğrafyalar aşmış, medeniyet kurmuş Türk milleti, diline sahip çıkarak kimliğini korumuş, kelime hazinesiyle, ifade gücüyle dünyaya sesini duyurmuştur.

"YENİ NESİLLERİMİZE TÜRKÇE'Yİ YAŞATACAK ESERLER KAZANDIRALIM"

Erdoğan, şive, lehçe ve bölgesel farklılıklarıyla güçlü ve çeşitliliğe sahip bir yapıda olan Türk dilinin, yalnızca bir iletişim aracı değil, düşüncenin evi ve duyguların aynası olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu düşünceleri paylaştı:

Şiirimizde, türkümüzde, edebiyatımızda ve bilimsel eserlerimizde dilimizin zarafeti ve inceliği göze çarpar. Kültürümüzün hafızasıdır, geçmişi bugüne, bugünü geleceğe bağlayan köprüdür.



Güzel dilimiz Türkçemize yapacağımız en güzel katkı dilimizi doğru kullanmak, güncel teknolojiyi, bilimsel terimleri Türkçe ile buluşturarak dilimizi zenginleştirmek olacaktır. Yeni nesillerimize Türkçe'yi yaşatacak eserler kazandıralım, okullarda, medyada, sosyal hayatta kelimelerimize özen gösterelim.

"TÜRK DİL BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN"