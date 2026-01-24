Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yılın ilk ziyareti Aydın'a

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 yıllık bir aranın ardından Aydın'ı ziyaret edecek.

TAMAMLANAN PROJELERİN AÇILIŞLARINA KATILACAK

Erdoğan, bin 300 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanesi başta olmak üzere kentte yapımı tamamlanan projelerin açılış törenine katılacak.

Ayrıca 'Ev Sahibi Türkiye' projesi kapsamında Aydın'da inşa edilecek 6 bin 973 konutun hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimini başlatacak.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NU DA ZİYARET ETMESİ BEKLENİYOR

Atatürk Kent Meydanı'ndaki törende Aydınlılara hitap edecek olan Erdoğan, gündemdeki konulara dair açıklamalarda da bulunacak.

Cumhurbaşkanı'nın ziyaret kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne de gitmesi, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan şehirdeki çalışmalarla ilgili bilgi alması da bekleniyor.