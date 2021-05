Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çamlıca Kulesi açılış töreni konuşması

Erdoğan, Çamlıca Kulesi'yle görüntü kirliliğini ortadan kaldırdıklarını belirterek, kulenin turizmdeki önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, törendeki konuşmasında, Çamlıca Tepesi'ndeki görüntü kirliliğine son verdiklerini vurguladı.

"GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ SONA ERDİ"

Proje üzerinde uzun süre değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Erdoğan, "İletişim ve yayıncılık faaliyetlerinde tek verici tesisi modeline geçtiğimiz bu kule, Çamlıca'da görüntü kirliliğine son verdi." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti olarak çevreci projelere imza attıklarını ve kulenin turizme katkı sağlayacağının altını çizerek, şunları söyledi:

Erdoğan: AK Parti, çevreciliğin ispatını ortaya koymuş bir partidir ViDEO

"GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ VARDI"

"Büyük Çamlıca Camii'ni bitirdik. Caminin bitmesi ile birlikte caminin kıble tarafı işgal altındaydı. Oradaki metal kuleler orayı işgal etmiş, görüntü kirliliği vardı. Biz bu kirliliği ne zaman ortadan kaldıracağız diye bunun gayreti ve hasreti içerisinde olduk. Acaba bunu Adalar'a mı kaldırsak, farklı bir uygulama mı yapsak bunu da düşündük. Sonunda dedik ki yapacağımız kulemize bunları yerleştirebiliriz.

"KİM ÇEVRECİ, ORTADA"

100 kadar olur mu, olur. Binali Bey ile o zamanlar bunun üzerinde çok çalıştık. Proje üzerinde çok çalıştık, ciddi manada bunun üzerinde durduk. Sonunda hakikaten dünyada örnek teşkil edecek bu projeyi başarı ile hayata geçirmiş olduk.

Sevindiğimiz bir başka boyut 100 kadar radyonun buradan ortak yayın yapıyor olmasıdır. Bu da bizim bir başarımız oldu. Tüm radyo vericileri kutluyoruz. Tek vericiye geçtiğimiz bu dönemde görüntü kirliliğine son verildi. Şartların uygun olduğu yerlerden başlayarak ülke genelinde yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Kim çevreci, işte bu ortada.

"ÇEVRECİLİK LAFLA OLMUYOR"

AK Parti, çevreciliğin ispatını bugüne kadar yaptığı yatırımlar ile ortaya koymuş bir partidir. Çevrecilik lafla olmuyor, çevrecilik ispat-ı vücutla oluyor. Bunu yapan da biziz.

Milyonlarca ağacı ülkemizin dört bir yanına diktik. Teröristler geldiler yaktılar, yıktılar biz ise anında oralara diktik. AK Parti budur. Lafla peynir gemisi yürümüyor. İspat edeceksin, biz bunu yaptık.





"CHP İLE ARAMIZDAKİ FARK BU"

Deniz seviyesinden itibaren 587 metre uzunluğa sahip bu kule, İstanbul'un en yüksek yapısı unvanına sahiptir. Dünyada ilk kez 100 radyo, frekanslar karışmadan yayın yapılabilecek. Kule bünyesindeki sosyal tesislerin Türk turizmine önemli katkılar sağlayacağı açıktır. Emeği geçen tüm kurumları tebrik ediyorum.

CHP, Ümraniye çöplüğünün patlamasına seyirci kaldı. Onlar patlattı, biz yaptık. Şimdi orada spor tesisleri var. Aramızdaki fark bu. İstanbul'a yapılan her hizmetin Türkiye'nin tamamına yapıldığının, burada ortaya çıkan her değerin insanımızın her birinin hayatına yansıdığının bilinciyle hareket ettik. Bazılarına bu gerçekleri anlatmak çok zor. Anlamıyorlar.





YATIRIM VURGUSU

Son etabını açtığımız Kuzey Marmara Otoyolu, sadece İstanbul'un ulaşımını mı kolaylaştırıyor? İstanbul'daki yatırımlar sadece İstanbul'a mı değer üretiyor? Buradaki her olumlu hizmetin etkisi dalga dalga Türkiye'ye yayılıyor. İstanbul'u hak etmek için bu şehre kalpten bir aşkla bağlı olmak gerekir. İstanbul'u seyrederken yüreğiniz kıpır kıpır etmiyorsa, kalbiniz gördüğünüz eksikliklerle sıkışmıyorsa bu şehri hak etmiyorsunuz demektir.

Bu şehrin büyüklüğünden kaynaklı cefasını, sefası kadar öpüp başınıza koymuyorsanız bu şehri hak etmiyorsunuz demektir. Simidi, balığı, tavuklu pilavı, sokaklarındaki tüm lezzetleri ile yaşamıyorsanız, bu şehri hak etmiyorsunuz demektir. Çay ve simidi, belediye başkanlığım döneminde İstanbulluya nerede ikram ettik biliyor musunuz? Çamlıca'da... Rabb'imin verdiği her nefesi şehrimize hizmet için kullanmak görevimizdir. Kulemizin hayırlı olmasını diliyoruz."