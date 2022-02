Cumhurbaşkanı, 'Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı' kapsamında İstanbul'da 197 projeyi hayata geçireceklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde, İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, resmi açılışı yapılan eğitim-öğretim yatırımlarının ülkeye, millete, İstanbul'a ve İstanbullulara hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"İNŞASI TAMAMLANAN 122 OKULU HİZMETE ALIYORUZ"

"Eğitim öğretim yatırımlarının ülkemize, İstanbul'a hayırlı olmasını diliyorum. Bugün 1 Temmuz 2019 ile 15 Şubat 2022 arasında inşası tamamlanan 122 okulumuzu hizmete alıyoruz. 2,5 yıl gibi kısa bir sürede 3 bin 157 dersliğe sahip tesisi İstanbul'a sunmuş oluyoruz. Okullarımızın toplam yatırım bedeli 2 milyar 140 milyon lirayı geçiyor. 3,5 milyon öğrencimizin bulunduğu İstanbulumuzun eğitim altyapısını güçlendirmek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu şehri hak ettiği hizmetlerle buluşturmak için çalışıyoruz. İBB Başkanlığımız dahil 25 yıldır İstanbul'un hizmetindeyiz. Çeyrek asrı aşan hizmet yolculuğumuzda şartlar ne olursa olsun hiçbir zaman bahanelerin arkasına saklanmadık. İstanbul'un birikmiş sorunlarını çözüme kavuştururken, maarif davamıza da özel önem verdik. İstanbul'un eğitim kapasitesini tahkim etmek için pek çok adım attık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Eğitim Yatırımları törenindeki konuşması VİDEO







"İSTANBUL'DA 5,1 MİLYAR LİRALIK 4 BİN 194 DERSLİKLİ 197 PROJEYİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

2002 yılında 40 bin civarında olan derslik sayısını 3 kattan fazla artırarak bugün 129 bin seviyesine taşıdık. Bitmedi. Özellikle, bunu ana muhalefetin ve yavru muhalefetin çok iyi bilmesi lazım, 67 bin olan öğretmen sayısını 176 bine ulaştırdık. Son dönemde gerçekleştirdiğimiz öğretmen atamalarında önceliği İstanbul'a veriyoruz. İstanbul'un en büyük sıkıntılarından olan kalabalık sınıf sorunu tarih oldu. Okul deyince akla akan çatılar, yıkık duvarlar, boş geçen dersler gelmiyor. Evlatlarımız etkileşimli tahtasıyla, spor alanlarıyla, kütüphanesiyle pek çok imkâna sahip binalarda eğitim alıyor. Nerede bir ihtiyaç varsa altyapımızı güçlendirmeye gayret ediyoruz. Eksikleri tespit ettik, hazırlıkları yaptık, yatırım programlarına son şeklini verdik. İstanbul'da 5,1 milyar liralık 4 bin 194 derslikli 197 projeyi hayata geçireceğiz. 2022 senesi boyunca toplam 8,9 milyar liralık yatırım yaparak 275 projeyi şehrimize kazandırmayı planlıyoruz. Bizler, mescide girdiğinde ilim halkasına oturmayı tercih eden bir peygamberin ümmetiyiz.





"DERSLİK SAYIMIZ 343 BİNDEN 609'A ÇIKTI"

Okumayı, araştırmayı daima yücelten bir gelenekten geliyoruz. Eğitime öncelik vermek hem görevimiz hem de prensibimizdir. Eğitim yerli, milli ve insani değerler üzerine inşa edilmiş bir müfredat yegane yoldur. Eğitimi ihmal etmenin bedeli ağır ve yıkıcı olacaktır. Türkiye, vesayet ve istikrarsızlıkla boğuştuğu dönemde bunun faturasını ödemiş bir ülkedir. Önceliğimizi eğitime verdik. 2002 yılından itibaren hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitime verdik. Üniversite sayımız 76'dan 207'ye yükseldi. Derslik sayımız 343 binden 609 bine çıktı. Öğretmen sayımız 526 binden 993 bin 670'e ulaştı. Şu an görev yapan öğretmenlerimizin yüzde 75'ini biz atadık. Kütüphaneden laboratuvar sayısına kadar bizden önce yapılanları 2'ye, 3'e, 4'e katladık. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını OECD ortalamasını yakalama suretiyle gerçekleştirdik. Birçok devletin temel sorununun yaşlanan nüfus olduğunu görüyoruz.

"TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİ İLERİYE TAŞIYACAK HER TÜRLÜ TEKLİFE AÇIĞIZ"

Nüfusu giderek yaşlanan Avrupa ülkelerinin her alanda çok ciddi sorunlarla karşılaşacağı anlaşılıyor. Son 2 yıldır şahit olduklarımız bu meselenin nasıl dramatik boyutlara ulaşabileceğini göstermiştir. Türkiye nüfus bakımından da önemli avantajlara sahiptir. Yaş ortalaması 33 olan ülkemiz, geleceğe damga vurma anlamında çok büyük bir imkanı elinde bulunduruyor. Bu imkanı kullanmak kamusuyla, özel sektörüyle atacağımız adımlara bağlıdır. Gençlerimizin nitelikli olması, kaliteli eğitim alması, kendilerini yetiştirmesi önemlidir. İyi bir mühendis, doktor, iş adamı, bürokrat, sporcu, hukukçu, öğretmen her ülkenin yüz akıdır. Tüm bu hasletlerin hakiki anlamını vicdan, ahlak sahibi bir insanla olacağını biliyoruz. Maddi ve manevi olarak tüm varlığımızı emanet edeceğimiz gençlere yönelik çalışmalarda meselenin bu yönüne dikkat kesilmeniz gerektiğine inanıyorum. Türk eğitim sistemini ileriyle taşıyacak her türlü teklife, her türlü tenkide açığız. Bu konuda hiçbir kompleksimiz yok. Muhalefetin ve ideolojik saplantılarla hareket eden meslek örgütlerinin meseleye böyle yaklaşmasını ümit ediyorum."