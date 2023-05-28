Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi kutlanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi yurt genelinde büyük bir çoşkuyla kutlanıyor.

ensonhaber.com

Sandıkların büyük bir bölümünün açılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren vatandaşlar sokaklara döküldü.

Türk bayrağı, AK Parti ve üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu flamaları taşıyan vatandaşlar, büyük çoşku yaşadı.

Bazı vatandaşların kafalarına, üzerinde "Recep Tayyip Erdoğan" yazılı bant taktığı görüldü.

Meşaleler yandı

Bazı vatandaşlar da cadde üzerinde meşaleler yaktı.

Erdoğan ve AK Parti için bestelenen marş ve şarkıları araçlarından yüksek sesle açan sürücüler, korna çalıp "rabia işareti" yaparak ilerleyen vatandaşlara katıldı.