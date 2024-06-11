Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti için CHP Genel Merkezi'nde yapılan hazırlıklar Cumhurbaşkanı Erdoğan iadeiziyaret için CHP'ye gelirken, parti genel merkezinde yapılan hazırlıkların detayları gündeme geldi.

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ANKA

Siyasette yumuşama süreci tüm hızıyla devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) iadeiziyarette bulundu.

2 Mayıs'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yıl sonra CHP'yi ziyaret etmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gelmeden öncesi ise CHP'de hazırlıklar tamamlandı.

Basın mensupları için genel merkez bahçesinde koridor oluşturuldu, genel merkez bahçesindeki bayraklar arasına asılmak üzere Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak hazırlandı.

Görüşmenin gündemindeki konular

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel'in görüşmesinde, gündemdeki birçok konunun ele alınması bekleniyor.

Başta asgari ücret artışı ve emekli maaşları olmak üzere, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, öğretmen atamalarında mülakat, yerel yönetimlerin borç yükü gibi birçok konu başlığının görüşmede gündeme getirilmesi bekleniyor.

CHP, bugünkü Parti Meclisi ve MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşulacak konular gündeme alınacak, başlıkları belirleyecek.

Erdoğan-Özel görüşmesinin ardından da CHP MYK toplanacak.

Hazırlıklar sabah saatlerinde başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iadeiziyareti öncesinde, CHP Genel Merkez’deki hazırlıklar ve güvenlik önlemleri sürüyor. Hazırlıklar sabah saatlerinde temizlikle başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın giriş yapacağı kapıdaki kırmızı halı ve camlar temizlendi. Güvenlik önlemleri kapsamında genel merkez çevresinde çok sayıda emniyet mensubu hazır bulunuyor.

Genel merkezin bulunduğu sokağın giriş-çıkışa kapatıldığı ve Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinin ziyaret öncesi genel merkez ve çevresinde bomba araması yaptığı belirtildi. Ayrıca CHP Genel Merkezi çevresindeki binalara keskin nişancılar yerleştirildi. Saat 14.30 itibarıyla gazeteciler basın katından çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişinden 15 dakika önce, CHP Genel Merkezi’nin bahçesinde bulunan bayraklar arasına Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak asıldı.

Basın mensupları dahil, binaya giriş-çıkış olmayacak

Basının, görüşmeye ilgisi de yoğun. Sabahın erken saatlerinden itibaren genel merkezde gelen basın mensuplarının rahat çalışabilmesi için bahçede şeritli koridor oluşturuldu, televizyon yayınları için çadırlar kuruldu. Basın mensupları görüşme sırasında genel merkez bahçesi ve giriş katta yer alan 600 kişilik konferans salonunda çalışabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın binaya girişinin ardından genel merkez personeli haricinde, basın mensupları dahil binaya girişe veya katlara çıkılmasına izin verilmiyor. Görüşme esnasında asansörlerin çalışmayacak. Merdiven kapılarının kilitli ve her katta polis memurlarının görevli olacağı öğrenildi.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kapıda karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Merkez’e ana kapıdan girdi. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kapıda karşıladı. Kapıda basına görüntü verilmesinin ardından Erdoğan ve Özel, 12’nci kattaki Genel Başkanlık makamına çıktı.

Görüşme öncesinde makam odasında da birtakım düzenlemeler yapıldı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk bayrağının; Özel ise CHP bayrağının önünde oturacak. CHP yetkilileri, oturma düzeni üzerinden “herhangi bir mesaj veren” veya imaya yol açan görsel düzenleme yapılmadığını belirtti.

Özel, kurmaylarını bilgilendirecek

Görüşmede, 2 Mayıs’ta olduğu gibi liderlere AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan, not tutmak için eşlik edecek.

CHP MYK, Erdoğan-Özel görüşmesinin ardından toplanacak. CHP’nin görüşmenin içeriğine dair görüşmeyi takip eden gazetecilere bilgilendirme yapması da bekleniyor.