Cumhuriyet tarihinin ilk Ermeni asıllı kaymakamı, Berk Acar oldu

Girdiği kaymakamlık sınavında ilk 100’e giren Ermeni asıllı Berk Acar, Babadağ ilçesine kaymakam olarak atandı. Acar, Cumhuriyet tarihinin ilk Ermeni asıllı kaymakamı oldu.

Denizli’nin Babadağ ilçesinin yeni kaymakamı, 27 yaşındaki Ermeni asıllı Berk Acar oldu.

Acar, Babadağ Kaymakamı Adem Karataş'ın yerine ilçeye atandı. Geçen yıl, sınav ve mülakat aşamalarını başarıyla geçen Berk Acar, Cumhuriyet tarihinin ilk Ermeni kaymakamı oldu.

Acar'ın önümüzdeki günlerde ilçeye gelerek görevine başlaması bekleniyor.

Berk Acar kimdir?

Berk Acar, 1995 yılında İstanbul’da doğdu. Özel Sahakyan Nunyan Ermeni Ortaokulu ve Işık Lisesi'ne giden Acar, 2020 yılında Bilgi Üniversitesi’nde hukuk eğitimi aldı.

Şişli'deki bir hukuk bürosunda avukatlık stajını yapan Acar, 110’uncu dönem kaymakamlık sınavlarına girdi. 2021 Temmuz ayında Ankara'da yapılan yazılı sınavı, 13 bin 374 kişi arasından 72'nci sırada tamamladı. Mülakata 475 kişi çağırıldı. Berk Acar, mülakat sonucu açıklandığında da yine başarı listesine girdi.