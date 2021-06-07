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    Cumrocket Coin nedir? Elon Musk tweetledi...

    Kripto para dünyasına tweetleriyle yön veren Elon Musk'ın paylaşımı ardından Cumrocket Coin'de yükseliş yaşandı. Peki Cumrocket Coin nedir?
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2021 - 10:08
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    Cumrocket Coin nedir? Elon Musk tweetledi...

    Elon Musk, NTF piyasasının kripto parası olan Cumrocket Coin için emojilerle tweet attı.

    "Aya çıkacak" imasında bulunan Musk, 0.06 dolar olan Cumrocket Coin'in fiyatını 0.28 dolara kadar yükselmesine sebep oldu.

    Musk, ilk attığı tweette sadece Kanada’nın, ABD’nin ve Meksika’nın isimlerini alt alta sıraladı. Tweette CUMMIES’in ismi geçmese de bu üç ülkenin baş harflerinin CUM olması, kripto para dünyasında gözleri CumRocket’a çevirdi.

    Musk’ın bugün attığı ikinci tweet, tamamen emojilerden oluşuyor olmasına rağmen çok daha açık bir CumRocket göndermesi oldu. Tesla CEO’su, bu tweetinde CumRocket’ın aya çıkacağı mesajını verdi.

    Peki Cumrocket Coin nedir? İşte Elon Musk'un tweetlediği Cumrocket Coin hakkında bilgiler..

    Cumrocket Coin nedir? Elon Musk tweetledi... #1

    CUMROCKET COİN NEDİR

    Belli bir kuruluşun, işletmenin tasarımından ziyade bir topluluğun çalışmaları ile ortaya çıkan CumRocket projesi, işlem ücretlerini düşük seviyelerde tutabilmek adına, Binance Smart Chain altyapısı kullanılarak oluşturuldu.

    CumRocket'in amacı, bilgisayarınıza indirmenize gerek kalmadan kripto para birimini kullanarak anonim olarak yetişkinlere yönelik içerik alıp satabilmenizdir.

    Cumrocket Coin nedir? Elon Musk tweetledi... #2

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