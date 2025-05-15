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Medya ve siyaset arasında çıkan gündemde geniş yer edinen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Cüneyt Özdemir kavgasında yeni bir açıklama geldi..

Özdemir, Youtube kanalında yaptığı canlı yayınında Özel'i programına davet etti.

Ancak Özgür Özel'in daha önce hiç resmi olarak davet edilmediğini belirterek özür dilemeleri gerektiğini vurgulaması üzerine Özdemir, "Özgür Bey, herhalde tekliflerimiz size ulaşmamış, ben özür de dilerim sizden. Buyurun bir yayın yapalım, konuşalım" dedi.

"BANA BUNU SÖYLEMEK İÇİN GERÇEKTEN BİRAZ AKLINI DEĞİL DE KALBİNİ BAŞKA BİR YERE KOYMUŞ OLMAK LAZIM"

Özdemir şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin en çok oy alan partisinin lideri Özgür Özel bize çaktı! Bizzat bana çaktı.. Birkaç gazeteciye daha çaktı.



Bayram değil seyran değil.. Soma'da, Soma'nın yıldönümünde.. Soma'daki cinayetin diyeyim ben artık kaza demiyorum buna. Bana sallamış..



O günlerde Soma'ya gittiğimizde bizzat ondan çeşitli telefonlar istemiştik ekip olarak. Bizim Kenan Taş aramıştı. Şimdi bu eleştiriyi, hani Özgür Özel'i ben eleştiriyorum, o da belli ki bunlardan alınıyor.. Ama kardeşim el insaf ya.



Ben gerçekten reyting olduğu için mi gittim Soma'nın haberini yaptım. Gözyaşı döktüm, orada ağlayanlarla ağladım. İnsanların derdine, bir parça yaşadıklarını dile getirmeye çalıştım. Ben oraya gittiğimde CNN Türk'e bağlandım, CNN'e bağlandım uluslararası anlattım Soma'da ne olduğunu ne bittiğini..



Yani bana gelip sen reyting için gelip sonra da sırtını döndün gittin demek için, bunu söylemek için gerçekten biraz aklını değil de kalbini bir yere koymuş olmak lazım.



Bunun üzerine de ben de gecenin bir yarısı San Francisco'dayım biliyorsunuz, on saat fark var, ara sıra jetlagdan bakıyorum neyi kaçırmış hissi oluyor burada insanlar, acaba Türkiye'de ne olmuş diye. Baktım işte Cüneyt Özdemir'le bilmem ne olmuşlar.

"ÖZEL'İ YAYINA DAVET EDELİM DEDİM"

Dedim ya ben 35 yıllık gazeteciyim. Özgür Özel olaylar olduğunda Manisa'da eczacıydı, işte eczacılar Birliği başkanıydı. Bu kafayla giderse, Özgür Özel yine eczanesinnin başına döneceğe benziyor diye bir tweet attım.



Sonra dedim ki ne gereği var Cüneyt. Tam tersi Özgür Özel'i yayına davet edelim dedim.

"ÖZRÜNÜZÜ DİLERSENİZ O ZAMAN GELİRİM PROGRAMINIZA"

Özdemir, daha sonra Kenan Taş'a "Kenan aradın mı Özgür Özel'in danışmanını? Katılmak istiyorlar mı yayına" diye sorması üzerine Taş, şu yanıtı verdi:

Şevket bey 'Ya bize böyle resmi bir teklif ulaşmadı' dedi. Sonra da 'Genel Başkanım senle konuşmak istiyor' dedi. Tabii dedim. Bana bir resmi teklifiniz yok, eğer bana bir resmi teklifiniz olursa ben de seve seve katılırım. Eğer siz bana teklif yapmadığınızı iletirseniz, bunun da özrünü dilersiniz o zaman programınıza gelirim" diye bir şey söyledi.

"Neden özür dileyecekmişiz onu anlamadım" diyen Özdemir'e Taş şu yanıtı verdi:

Biz ona hiç teklif yapmamışız bu güne kadar. Hem diyor programa davet etmiyorsun diyor, hem de programa davet etmiş gibi tweet atıyorsun diyor.

"ÖZGÜR BEY HERHALDE TEKLİFLERİMİZ SİZE ULAŞMAMIŞ"

Bunun üzerine "Peki biz davet etmedik mi Kenan, ben mi yanlış hatırlıyorum" diyen Özdemir'e, Taş "Son 4 yılda bayağı bir teklif etmişim Cüneyt Bey." yanıtını verdi.

Bunun üzerine Özdemir "Özgür Bey, herhalde tekliflerimiz size ulaşmamış, ben özür de dilerim sizden. Buyurun bir yayın yapalım, konuşalım" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ

Soma'da 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasının yıldönümünde konuşan CHP lideri Özgür Özel, buradaki konuşmalarında isim vermeden gazeteci Cüneyt Özdemir'i hedef almış, şu ifadeleri kullanmıştı:

Bir tanesi gitmiş Amerika’da YouTube üzerinden yayın yapıyor. Atıp tutuyor. O gün buradaydın Soma’yı unutturmayacaktın. Bir 13 Mayıs günü olsun ayırıp da geleydin Soma’yı unutturmadığını bize göstereydin herkese. Ya da bir gün bir Soma özel yayını yapaydın o YouTube’da