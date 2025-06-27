Datça Belediyesi'nin Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımı dikkati çekti

CHP'de "şaibeli kurultay" kararı için gözler 30 Haziran'a çevrilmiş durumda.

4-5 Kasım 2023'te yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmada sona gelindi.

30 Haziran'da mahkemeden kayyum kararı çıkması bekleniyor.

Bu süreçte eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin tekrar partinin yönetimine geçmesi beklentisi de gündemde.

Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı ise eleştiri konusu oldu.

DATÇA BELEDİYESİ'NDEN İLGİNÇ YANIT

Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri dönme fikri, CHP'yi ikiye böldü.

Bazıları Kılıçdaroğlu'nun geri dönmesini isterken, bazıları da sitem etmeye başladı.

X üzerinden paylaşım yapan bir hesabın Kılıçdaroğlu'nun dönmeyi kabul etmemesi halinde Datça'da tatile göndermek istediğini paylaşmasına ilişkin belediyeden ilginç bir yanıt geldi.

"DOLUYUZ"

Datça Belediyesi, Kılıçdaroğlu fikrine iyi bakmadı ve X üzerinde paylaşılan tweet'i "Maalesef doluyuz." diyerek yanıtladı.