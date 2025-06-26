CHP'de kayyum krizi: Değişimci trollerin hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu var

CHP yine bir parti krizi yaşıyor.

4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmada sona gelindi.

30 Haziran'da mahkemeden, eski yönetimin geri gelmesine olanak verecek 'mutlak butlan' kararı çıkması bekleniyor.

PARTİNİN BAŞINA GEÇMEYİ KABUL EDECEK

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği değişimciler Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kararı kabul etmemesini isterken Kılıçdaroğlu, 'Partimi kayyuma terk etmem' diyerek partinin başına geçeceğini açıkladı.

Uzun süredir devam eden tartışmalar etrafında zaten değişimcilerin hedefinde olan Kılıçdaroğlu, sosyal medyada linç edilmeye başlandı.

KILIÇDAROĞLU HEDEFTE

Son seçimdeki adaylığı nedeniyle yere göre sığdırılamayan, yaptığı her çıkış alkışlanan, her hareketi yüceltilen Kılıçdaroğlu, bu kez aynı kitle tarafından adeta yerin dibine sokuluyor.

Öyle ki Kılıçdaroğlu, CHP genel başkanlığı yaptığı dönemde yıllarca iktidar destekçilerinin kullandığı eleştiri argümanları ile hedef alındı.

CHP'LİLER İKTİDAR ARGÜNAMLARINI KULLANDILAR

Özellikle X platformunda birçok CHP'li değişimci troll hesap, uzun yıllardır Kılıçdaroğlu'na yöneltilen 'SGK'yı batırma, seccadeye basma, yürüyen merdivene ters binme' gibi iddiaları tekrar gündeme getirdi.

"SGK'YI BATIRMIŞ OLABİLİR"

Art arda yapılan paylaşımlarda, Kılıçdaroğlu ima edilerek, "Bu SGK'yı da batırmış olabilir bu arada", Yürüyen merdivene de ters binmezsin", "Ne yapacaksın, seccadeye mi basacaksın" ifadeleri kullanıldı.

Kılıçdaroğlu'nun bir ziyaretinde yürüyen merdivene ters binmesi, 2023 seçimlerinden önce katıldığı bir programda ayakkabılarıyla seccadeye basması ve SGK'nın kendisinin genel müdürlüğü döneminde batması, iktidar destekçilerinin en sık kullandığı eleştiriler arasındaydı.

"PARTİMİ KAYYUMA TERK ETMEM"

Hedefteki Kılıçdaroğlu, Ankara ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanları Mansur Yavaş ve Vahap Seçer ile CHP Parti Meclisi üyesi Engin Özkoç tarafından ziyaret edilmiş, Kılıçdaroğlu'na 'mutlak butlan ve kayyuma karşı' destek açıklaması yapmasını teklif edilmişti.

Kılıçdaroğlu ise bu teklife, “Böyle bir açıklama yapamam. Umarım, mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım? Karardan sonra Özel ile oturur, konuşuruz.” cevabını verdi.

"MUTLAK BUTLAN KARARI ÇIKARSA KABUL EDERİM"

Ankara kulislerinde ise Kılıçdaroğlu'nun şu ifadeleri yankılandı:

Mutlak butlan kararı çıkarsa kabul ederim. Mahallelerden başlayarak kongre sürecini başlatırım. 10 ay sürmesini bekliyorum ancak 1 buçuk-2 yıla kadar uzayabilir.



Ekrem Bey, bir belediye başkanı. Özgür Bey'in bu kadar çok miting yapması doğru değil. Ben Aziz Kocaoğlu'nda böyle davranmadım. Yargı sürecini takip etmemiz gerekiyor.



Yeni anayasa konusunda köprüleri atmak yerine iktidarla konuşulmalı, masaya oturulmalı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN CEVABINA İMAMOĞLU ÇOK ÜZÜLMÜŞ"

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın canlı yayın konuğu olan İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'ndan sonra Silivri'de tutuklu bulunana Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden CHP heyetinin izlenimlerini aktarmıştı.

Saymaz, ziyarette yaşananları şöyle aktardı: