600 hektar alanda etkili olan orman yangını, 2'nci gününde, tek noktada ilerliyor. Alevlere 17 helikopter ve 10 uçakla havadan, 1.466 personelle de karadan müdahale ediliyor.

Muğla’nın Datça ilçesi Mesudiye Mahallesi Hava Radar mevkisindeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda dün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, yangını hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Askeri birlikler de destek verdi

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 söndürme uçağı, 9 helikopter, 20 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına askeri birlikler, çevredeki sitelerin yangın söndürme ekipleri ile bazı inşaat firmalarının beton mikserleriyle de destek verildi.

Datça’daki orman yangınında 2’nci gün VİDEO



2 bin 500 kişi tahliye edildi

Tedbir amacıyla Datça- Palamutbükü kara yolu trafiğe kapatıldı.

Mesudiye Mahallesi’nin Döşeme, Mezgit, Ovabükü ile Hayıtbükü mevkiilerinde 450 hanede yaşayan 2 bin 500 vatandaş ile 38 büyükbaş ve 45 küçükbaş hayvan tahliye edildi.

Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahaleye ara verdi.

Gece görüşe sahip helikopterler kullanıldı

Dün gece bölgede incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangına gece görüşe sahip 2 helikopterin de katıldığını açıkladı.

Bakan Kirişçi, ilk belirlemelere göre yangının çıkış nedeninin elektrik trafosundan kaynaklı olduğunu belirtti.

Gün aydınlandı, havadan müdahale yeniden başladı

Günün aydınlanması ile birlikte alevlere 12 helikopter ile 5 uçakla havadan söndürme çalışmaları tekrar başladı.

Karadan ise 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1.466 personelin katıldığı söndürme çalışmaları sürüyor.

Rüzgar etkisini azaltıyor

DHA’nın haberine göre rüzgar etkisini azalttı.

Tek nokta olan Kızılbük mevkisinde yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.