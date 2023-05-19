Defne Devlet Hastanesi 60 günde tamamlandı Depremlerden etkilenen Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi, pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması beklenen törenle hizmete açılacak.

AA

Türkiye 6 Şubat'ta karanlık bir güne uyandı...

Kahramanmaraş merkezli depremler geniş coğrafyada hissedildi.

Yaşanan depremlerde en fazla yıkıma uğrayan kent ise Hatay oldu...

Kentte yaşam alanlarının yanı sıra kamu binaları da hasar gördü.

Depremlerin ardından devlet-millet el ele yürütülen çalışmalarla vatandaşların yaralarını sarmak için tüm imkanlar seferber edildi.

Bunlardan biri de kentte temeli atılan Defne Devlet Hastanesi oldu.

Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'nde 24 Mart'ta temeli atılan Defne Devlet Hastanesi inşaatında çalışmalarda sona gelindi.

Çok sayıda personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı hastanede hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Tabelası asılan, çevre düzenlemesi yapılmaya başlanan hastanenin içine tüm gerekli sağlık cihazları ve mobilyalar da yerleştirildi.

60 günde bitirildi

Açılmasına sayılı gün kala hastanedeki çalışmalarda sona gelindiği görüldü.

Hedeflendiği gibi 60 günde bitirilen hastane, 21 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yetkililerin katılımının öngörüldüğü törenle hizmete açılacak.

Altyapısıyla tüm odalar yoğun bakıma uygun

Tüm branşlarda hizmet verecek, 300 yatağı, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathanesi bulunan Defne Devlet Hastanesi, ağır çelik kullanılarak inşa edildi.

Hastanenin bütün odaları teknik altyapısıyla yoğun bakıma dönüştürülebilme imkanına sahip olarak tasarlandı.